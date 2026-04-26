Ощадбанк розповів про новий онлайн-сервіс: чим корисний

Завдяки онлайн-еквайрингу клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть скористатися мобільним замовленням в McDonald’s, що тепер працює по всій Україні. Оплачувати замовлені страви можна заздалегідь у застосунку.

Про це повідомляє пресслужба банку, передають Новини.LIVE.

Мобільне замовлення з інтернет-еквайрингом від Ощадбанку

Ощадбанк продовжує рухатися інноваційним напрямком, співпрацюючи з новими клієнтами в сервісі еквайрингу та за допомогою сучасних інструментів залучаючи нових користувачів.

Як зазначають у банку, мобільне замовлення в мережі ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s доступне по всій Україні. Сервіс дозволяє замовляти та оплачувати весь асортимент страв заздалегідь у застосунку. Оплатити мобільне замовлення можна, лише прив’язавши картку у застосунку або скориставшись Apple Pay на пристроях з iOS.

"Це стало можливим завдяки глобальному рішенню для приймання онлайн-платежів Mastercard Gateway, яке мій банк першим інтегрував в Україні. Все швидко, зручно і по-новому. Мій банк про рішення, які роблять щоденні речі простішими", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Правила оформлення мобільного замовлення

Мобільне замовлення дає можливість через застосунок McDonald’s обрати необхідний ресторан, додати до кошика страви з меню та одразу там же здійснити оплату. Це працює наступним чином:

необхідно відкрити застосунок McDonald’s;

перейти до розділу "Замовлення";

обрати заклад McDonald’s;

вказати необхідні страви;

обрати спосіб отримання: в зоні видачі замовлень, за столом або на МакДрайв;

вказати спосіб оплати;

ввести потрібні дані;

натиснути "Підтвердити;

оплатити карткою.

У банку зазначають, що така можливість особливо актуальна для тих, хто цінує власний час і не бажає витрачати його на черги. Замовлення буде виконане за 3−5 хвилин, яке необхідно встигнути забрати вчасно, адже його утилізують через 10 хвилин після готовності, у такому разі кошти не повернуть. Водночас через МакДрайв можна забрати замовлення протягом двох годин.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Ощадбанку клієнти можуть отримати подарунки під час здійснення щоденних платежів. Кожний розрахунок за товари чи послуги пластиковою картою дасть шанс на виграш в акційній програмі.

Ще Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку у травні продовжать діяти ліміти на перекази у разі операцій за картками та реквізитами IBAN. Клієнтам заборонено відправляти на інші картки суми, вищі за визначені межі.