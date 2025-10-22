В Ощадбанку передбачений особистий візит до керівництва банку — хто має право

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Деякі громадяни у разі наявності складних ситуацій, пов'язаних з банківським обслуговуванням, мають можливість записатись на особистий прийом до очільника правління, заступників голови, членів правління та керівників структурних підрозділів центрального апарату "Ощадбанку". Відомо, хто має право на прийом, які правила обробки заявок запису та інші важливі нюанси.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію банку.

Реклама

Читайте також:

Що варто знати про запис на особистий прийом до керівництва Ощадбанку

Громадяни, які бажають вирішити проблеми через особистий прийом до керівників та посадовців центрального апарату "Ощадбанку", можуть зробити це за попереднім записом, згідно із затвердженим графіком, опублікованим на офіційному сайті банку.

Право на прийом мають всі громадяни та уповноважені представники (за наявності необхідних документів), пільгові категорії (першочергово). Йдеться про:

інвалідів війни;

Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу;

жінок зі званням "Мати-героїня";

інших громадян, які мають пільги.

Важливим є те, що очільник правління може проводити прийом громадян у випадку невирішення питань його заступником або членами правління, відповідальними за певні напрями діяльності, та пільгових категорій осіб. У разі необхідності звернення банк спочатку попросить записатися до посадових осіб (керівників структурного підрозділу).

Передбачене здійснення отримання персональної інформації під підпис в журналі обліку особистого прийому громадян.

Правила поведення прийому

Як зазначається, прийом громадян може здійснюватися в робочі дні згідно з відповідним графіком. При собі потрібно мати:

документ, що посвідчує особу;

документи, які підтверджують пільги та повноваження.

Під час запису необхідно буде уточнити:

прізвище та ім'я;

дату народження;

адресу проживання;

контактний телефон;

суть питання;

вид наявної пільги.

Тривалість прийому посадовцями банку може становити не більш ніж 30 хвилин. Для цього потрібно здійснити запис за номером телефону: 0-800-210-800.

"Остаточне узгодження дати, часу та місця прийому здійснюється протягом двох робочих днів з дати надходження/реєстрації заявки", — додали у банку.

Раніше ми писали, що громадяни можуть здійснювати візит до банківського відділення Ощадбанку без черги. Для цього необхідно зробити замовлення на офіційному порталі.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку дали пояснення причин закриття банківських відділень у регіонах. Там зауважили, що на такі рішення впливають багато факторів, тому зважено підходять до такого питання.