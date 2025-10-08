В Ощадбанку пояснили, які фактори впливають на закриття відділень в регіонах

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" звернулись до клієнтів із поясненням, чому продовжують закриватися відділення в різних регіонах країни. Там назвали кілька ключових факторів, які впливають на рішення припинити обслуговування.

Про це йдеться у повідомленні у соцмережі Faceboook.

Фактори, що спонукають закривати відділення Ощадбанку

З проблемою щодо закриття відділень фінустанови звертаються деякі клієнти у соцмережі. Громадяни, стурбовані закриттям навіть у великих селах, вважають, що таким чином банк нівелює свої переваги.

"Ощадбанк, закриваючи безжально відділення в великих селах, закриваючи банкомати, де тільки можна, вибиває свої переваги", — йдеться у дописі.

Співробітник головного офісу Ощадбанку пояснив, що спонукає закривати відділення в регіонах. Він наголосив, що банк зважено підходить до цього питання, зокрема і щодо вилучення банкоматів.

Коли йдеться про закриття установи, то, як правило, це — вимушений захід. Банк враховує:

кількість клієнтів, що обслуговуються;

число відкритих рахунків;

кількість депозитів;

число виданих кредитів;

кількість укладених договорів страхування;

інші види діяльності.

Це впливає на утримання відділення, виплату заробітної плати співробітникам, спроможність платити комунальні послуги, оренду приміщення.

Коли відділення за тривалий час не виходить на достатні показники, то керівництво впроваджує заходи для фінансового оздоровлення діяльності установи. Якщо результату немає, то вносяться пропозиції щодо його закриття.

"В той же час, під час війни банк не скорочує свої установи. Більшість установ, що були закриті під час цього періоду, закриваються банком через активні бойові дії і є пряма загроза життя співробітників та клієнтів", — пояснили у банку.

Клієнтам порадили уточнювати чинні відділення чи банкомати:

на сторінці банку;

через дзвінки до контакт-центру.

Ситуація із закриттям українських банків

Влітку Національний банк України (НБУ) зазначав, що українські банки продовжують політику скорочень відділень і переведення обслуговування в онлайн-формат. За 15 років відділень в країні стало менше вчетверо. Станом на 1 липня налічувалося 4934 підрозділів банків, а за сім місяців закрили 77 відділень, 812 відділень банків мають статус "тимчасово зупинені".

Найбільше закрилось відділень Ощадбанку — 1147, роботу 622 відділень банку тимчасово зупинили, а також у ПриватБанку — 1 102 відділення, де 65 тимчасово призупинили.

Раніше ми писали, що частині клієнтів Ощадбанку заблокують доступ до коштів на картах. Цього можна уникнути, якщо вчасно пройти ідентифікацію у банку.

Ще ми повідомляли, що в Ощадбанку запустять програму Buy Easy. Завдяки цьому клієнти матимуть змогу отримати кредити на купівлю авто.