В Ощадбанку попередили, кому невдовзі загрожує блокування коштів

В Україні деяким клієнтам "Ощадбанку" загрожує блокування коштів на платіжних картах. Відомо, коли можуть застосувати відповідні обмеження та що необхідно зробити для уникнення такого розвитку подій.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на постанову уряду №299.

Кому загрожує блокування коштів в Ощадбанку

Йдеться про норми постанови Кабінету міністрів "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання)", згідно з якими частині клієнтів банку буде закрито доступ до коштів з січня наступного року. Вимога торкнеться тих, хто отримує на картки пенсії та соціальні вплати. А саме:

Громадян, які тимчасово проживають за кордоном. Осіб, які не залишали окуповані території. Громадян, які виїхали на підконтрольні Україні території.

Що необхідно зробити для уникнення блокування грошей

Згідно з вимогами, вищевказані категорії громадян зобов'язані:

пройти до кінця 2025 року процедуру фізичної ідентифікації;

подати до тероргану ПФУ повідомлення про неотримання виплат від РФ.



Для цього доступні такі способи:

звернення до сервісного центру Пенсійного фонду;

подання запиту через портал е-послуг ПФУ в особистому кабінеті;

ідентифікація по відеоконференцзв’язку з працівником ПФУ;

звернення до закордонної дипустанови України, де мають надіслати відповідні документи рекомендованим поштовим відправленням до ПФУ;

ідентифікація у відділенні Ощадбанку.

Подати повідомлення про відсутність виплат від РФ можна також через електронні сервіси Пенсійного фонду.

Згідно з постановою, якщо громадяни не пройдуть фізичну ідентифікацію і не повідомлять про відсутність виплат до 31 грудня включно, виплату пенсії чи соцдопомоги припинять з січня 2026 року.

