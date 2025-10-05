Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Деяким клієнтам Ощадбанку заблокують кошти — хто в списку

Деяким клієнтам Ощадбанку заблокують кошти — хто в списку

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 06:01
В Ощадбанку попередили, кому невдовзі загрожує блокування коштів
Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні деяким клієнтам "Ощадбанку" загрожує блокування коштів на платіжних картах. Відомо, коли можуть застосувати відповідні обмеження та що необхідно зробити для уникнення такого розвитку подій. 

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на постанову уряду №299.

Реклама
Читайте також:

Кому загрожує блокування коштів в Ощадбанку

Йдеться про норми постанови Кабінету міністрів "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання)", згідно з якими частині клієнтів банку буде закрито доступ до коштів з січня наступного року. Вимога торкнеться тих, хто отримує на картки пенсії та соціальні вплати. А саме:

  1. Громадян, які тимчасово проживають за кордоном.
  2. Осіб, які не залишали окуповані території.
  3. Громадян, які виїхали на підконтрольні Україні території.

Що необхідно зробити для уникнення блокування грошей

Згідно з вимогами, вищевказані категорії громадян зобов'язані:

  • пройти до кінця 2025 року процедуру фізичної ідентифікації;
  • подати до тероргану ПФУ повідомлення про неотримання виплат від РФ.

 
Для цього доступні такі способи:

  • звернення до сервісного центру Пенсійного фонду;
  • подання запиту через портал е-послуг ПФУ в особистому кабінеті;
  • ідентифікація по відеоконференцзв’язку з працівником ПФУ;
  • звернення до закордонної дипустанови України, де мають надіслати відповідні документи рекомендованим поштовим відправленням до ПФУ;
  • ідентифікація у відділенні Ощадбанку.

Подати повідомлення про відсутність виплат від РФ можна також через електронні сервіси Пенсійного фонду. 

Згідно з постановою, якщо громадяни не пройдуть фізичну ідентифікацію і не повідомлять про відсутність виплат до 31 грудня включно, виплату пенсії чи соцдопомоги припинять з січня 2026 року.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку передбачені посилені перевірки під час розрахунку на касі. Відомо, яка сума фінансових операцій дозволяється без додаткової верифікації.  

Також ми розповідали про нові правила в Ощадбанку з жовтня 2025 року. Зміни торкнуться власників деяких старих карт.   

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації