Україна
Клієнти Ощадбанку можуть уникнути черг — що варто знати

Клієнти Ощадбанку можуть уникнути черг — що варто знати

Дата публікації: 17 жовтня 2025 06:01
Оновлено: 06:01
В Ощадбанку можна замовити візит у відділення без черги — що треба знати
Люди біля банківського відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам держфінустанови "Ощадбанк" доступні різні варіанти звернень до представників банку, зокрема надана можливість відвідувати відділення без черги для необхідності отримання певних послуг. Для цього необхідно забронювати візит на офіційному порталі банку.

Про це йдеться в інформації пресслужби фінустанови.

Читайте також:

Що варто знати про варіанти звернень до Ощадбанку 

За даними банку, всі без винятку клієнти, незалежно від того, якими послугами користуються, мають можливість звертатись до банку із питаннями через низку каналів комунікації:

  • направивши електронного листа на електронну адресу Ощадбанку;
  • написавши на сторінках банку в соціальних мережах;
  • направивши письмове звернення на поштову адресу Ощадбанку: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г;
  • заповнивши форму "Зворотний зв’язок" на сайті фінустанови;
  • передавши письмово чи усно звернення під час особистого прийому у керівника регіонального управління;
  • відсканувавши QR-код під час звернення до відділення; 
  • зателефонувавши до контакт-центру Ощадбанку: 0800210800;
  • відправивши електронне звернення в системі "Мобільний Ощад" у формі "Зворотний зв’язок".

Щодо термінів розгляду звернень громадян, то, відповідно до закону "Про звернення громадян", це має відбуватися невідкладно, проте не пізніше 15 днів з дати отримання (йдеться про ті, які не вимагають додаткового вивчення). Загальна тривалість розгляду звернень не може перевищувати одного місяця від дати отримання.

Як замовити візит у відділення Ощадбанку без черги

Також громадяни можуть контактувати з представниками Ощадбанку, замовивши візит до банківського відділення без черги. Для цього на офіційному порталі необхідно вказати, якою послугою хоче скористатися клієнт:

  • оформити депозит;
  • взяти кредит;
  • відкрити картку;
  • оформити інші продукти.

Після цього для призначення візиту на оформлення послуги необхідно ввести власні дані: прізвище та ім'я, мобільний телефон та електронну пошту.

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку можуть отримати шанс на подарунок. Така можливість доступна виключно новим користувачам послуг банку, якщо вперше відкриють картку.

Ще ми повідомляли, що в Ощадбанку пояснили, що спонукає закривати банківські відділення у регіонах. Там наголосили, що на рішення впливає низка факторів, тому банк зважено підходить до відповідного питання. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
