В Ощадбанке предусмотрен личный визит к руководству банка — кто имеет право

Запись на прием к руководству Ощадбанка — что нужно знать
Некоторые граждане при наличии сложных ситуаций, связанных с банковским обслуживанием, имеют возможность записаться на личный прием к главе правления, к заместителям главы, членам правления и руководителям структурных подразделений центрального аппарата "Ощадбанка". Известно, кто имеет право на прием, какие правила обработки заявок записи и другие важные нюансы.
Что стоит знать о записи на личный прием к руководству Ощадбанка
Граждане, желающие решить проблемы через личный прием к руководителям и должностным лицам центрального аппарата "Ощадбанка", могут сделать это по предварительной записи, согласно утвержденному графику, опубликованном на официальном сайте банка.
Право на прием имеют все граждане и уполномоченные представители (при наличии необходимых документов), льготные категории (в первую очередь). Речь идет о:
- инвалидах войны;
- Героях Украины, Героях Социалистического Труда, Героях Советского Союза;
- женщинах со званием "Мать-героиня";
- других граждан, имеющих льготы.
Важно то, что глава правления может осуществлять прием граждан в случае нерешения вопросов его заместителем или членами правления, ответственными за определенные направления деятельности, и льготных категорий лиц. В случае необходимости обращения банк сначала попросит записаться к должностным лицам (руководителям структурного подразделения).
Предусмотрено осуществление получения персональной информации под подпись в журнале учета личного приема граждан.
Правила поведения приема
Как отмечается, прием граждан может осуществляться в рабочие дни согласно соответствующему графику. При себе нужно иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие льготы и полномочия.
Во время записи необходимо будет уточнить:
- фамилию и имя;
- дату рождения;
- адрес проживания;
- контактный телефон;
- суть вопроса;
- вид имеющейся льготы.
Продолжительность приема должностными лицами банка может составлять не более 30 минут. Для этого нужно осуществить запись по номеру телефона: 0-800-210-800.
"Окончательное согласование даты, времени и места приема осуществляется в течение двух рабочих дней с даты поступления/регистрации заявки", — добавили в банке.
