Запись на прием к руководству Ощадбанка — что нужно знать

Дата публикации 22 октября 2025 06:01
обновлено: 21:25
В Ощадбанке предусмотрен личный визит к руководству банка — кто имеет право
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Некоторые граждане при наличии сложных ситуаций, связанных с банковским обслуживанием, имеют возможность записаться на личный прием к главе правления, к заместителям главы, членам правления и руководителям структурных подразделений центрального аппарата "Ощадбанка". Известно, кто имеет право на прием, какие правила обработки заявок записи и другие важные нюансы.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию банка.

Читайте также:

Что стоит знать о записи на личный прием к руководству Ощадбанка

Граждане, желающие решить проблемы через личный прием к руководителям и должностным лицам центрального аппарата "Ощадбанка", могут сделать это по предварительной записи, согласно утвержденному графику, опубликованном на официальном сайте банка.

Право на прием имеют все граждане и уполномоченные представители (при наличии необходимых документов), льготные категории (в первую очередь). Речь идет о:

  • инвалидах войны;
  • Героях Украины, Героях Социалистического Труда, Героях Советского Союза;
  • женщинах со званием "Мать-героиня";
  • других граждан, имеющих льготы.

Важно то, что глава правления может осуществлять прием граждан в случае нерешения вопросов его заместителем или членами правления, ответственными за определенные направления деятельности, и льготных категорий лиц. В случае необходимости обращения банк сначала попросит записаться к должностным лицам (руководителям структурного подразделения).

Предусмотрено осуществление получения персональной информации под подпись в журнале учета личного приема граждан.

Правила поведения приема

Как отмечается, прием граждан может осуществляться в рабочие дни согласно соответствующему графику. При себе нужно иметь:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документы, подтверждающие льготы и полномочия.

Во время записи необходимо будет уточнить:

  • фамилию и имя;
  • дату рождения;
  • адрес проживания;
  • контактный телефон;
  • суть вопроса;
  • вид имеющейся льготы.

Продолжительность приема должностными лицами банка может составлять не более 30 минут. Для этого нужно осуществить запись по номеру телефона: 0-800-210-800.

"Окончательное согласование даты, времени и места приема осуществляется в течение двух рабочих дней с даты поступления/регистрации заявки", — добавили в банке.

Ранее мы писали, что граждане могут осуществлять визит в банковское отделение Ощадбанка без очереди. Для этого необходимо сделать заказ на официальном портале.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке дали объяснение причин закрытия банковских отделений в регионах. Там отметили, что на такие решения влияют много факторов, поэтому взвешенно подходят к такому вопросу.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
