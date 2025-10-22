В Ощадбанке предусмотрен личный визит к руководству банка — кто имеет право

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Некоторые граждане при наличии сложных ситуаций, связанных с банковским обслуживанием, имеют возможность записаться на личный прием к главе правления, к заместителям главы, членам правления и руководителям структурных подразделений центрального аппарата "Ощадбанка". Известно, кто имеет право на прием, какие правила обработки заявок записи и другие важные нюансы.

Что стоит знать о записи на личный прием к руководству Ощадбанка

Граждане, желающие решить проблемы через личный прием к руководителям и должностным лицам центрального аппарата "Ощадбанка", могут сделать это по предварительной записи, согласно утвержденному графику, опубликованном на официальном сайте банка.

Право на прием имеют все граждане и уполномоченные представители (при наличии необходимых документов), льготные категории (в первую очередь). Речь идет о:

инвалидах войны;

Героях Украины, Героях Социалистического Труда, Героях Советского Союза;

женщинах со званием "Мать-героиня";

других граждан, имеющих льготы.

Важно то, что глава правления может осуществлять прием граждан в случае нерешения вопросов его заместителем или членами правления, ответственными за определенные направления деятельности, и льготных категорий лиц. В случае необходимости обращения банк сначала попросит записаться к должностным лицам (руководителям структурного подразделения).

Предусмотрено осуществление получения персональной информации под подпись в журнале учета личного приема граждан.

Правила поведения приема

Как отмечается, прием граждан может осуществляться в рабочие дни согласно соответствующему графику. При себе нужно иметь:

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие льготы и полномочия.

Во время записи необходимо будет уточнить:

фамилию и имя;

дату рождения;

адрес проживания;

контактный телефон;

суть вопроса;

вид имеющейся льготы.

Продолжительность приема должностными лицами банка может составлять не более 30 минут. Для этого нужно осуществить запись по номеру телефона: 0-800-210-800.

"Окончательное согласование даты, времени и места приема осуществляется в течение двух рабочих дней с даты поступления/регистрации заявки", — добавили в банке.

