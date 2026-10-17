Люди на ринку закуповують продукти. Фото: Новини.LIVE

Перед зимою українцям варто перевірити домашні запаси та заздалегідь придбати речі, які можуть знадобитися під час відключень світла, води чи опалення. Щоб підготовка до холодів не вдарила по сімейному бюджету, не обов'язково купувати все одразу. Достатньо скласти список необхідного, порівняти ціни та поступово поповнювати запаси.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Що купити до зими

Готуючись до холодів, варто подбати про продукти тривалого зберігання, запас води, необхідні ліки, теплі речі та засоби автономного освітлення. Такий набір допоможе почуватися впевненіше, якщо звичні комунальні послуги тимчасово будуть недоступними.

За рекомендаціями ДСНС, вдома бажано мати запаси питної води та їжі, а також підготуватися до можливих перебоїв з електроенергією. Водночас перелік покупок потрібно адаптувати до потреб конкретної родини.

1. Продукти тривалого зберігання

Насамперед варто перевірити запаси продуктів, які можуть зберігатися без холодильника та не потребують складного приготування. Це особливо важливо на випадок тривалих відключень електроенергії.

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До домашнього запасу можна включити:

крупи, макарони та вівсянку;

консерви з м'яса, риби, квасолі та овочів;

хлібці, галети та печиво;

горіхи й сухофрукти;

олію, чай та інші продукти, які регулярно споживає родина.

ДСНС радить віддавати перевагу продуктам тривалого зберігання, які можна споживати без складного приготування. Важливо також враховувати термін придатності та умови зберігання.

Не варто скуповувати продукти, які родина зазвичай не їсть. Краще придбати додаткові упаковки звичних товарів і поступово використовувати їх у повсякденному харчуванні.

2. Питна та технічна вода

Ще одна важлива покупка перед зимою — запас води на випадок перебоїв із водопостачанням. Варто окремо подбати про питну воду та воду для побутових потреб.

За рекомендаціями, оприлюдненими органами цивільного захисту, запас потрібно розраховувати відповідно до кількості членів родини та можливих потреб. Зокрема, орієнтир для дорослої людини — близько трьох літрів питної води на добу, а для побутових потреб може знадобитися додатковий обсяг.

Воду слід зберігати в чистих закритих ємностях, призначених для контакту з харчовими продуктами. Також необхідно регулярно перевіряти її стан і за потреби оновлювати запас.

3. Ліхтарики, батарейки та павербанки

Під час відключень електроенергії можуть знадобитися автономні джерела освітлення та заряджання гаджетів. Перед покупками варто перевірити, чи справні вже наявні пристрої.

До списку необхідного можна додати:

ліхтарик і запас батарейок;

акумуляторну лампу;

павербанк;

зарядні кабелі для телефона;

джерело безперебійного живлення для потрібної техніки, якщо воно необхідне.

Не обов'язково одразу купувати дорогу зарядну станцію. Спочатку варто визначити, які пристрої потрібно підтримувати в роботі, скільки вони споживають електроенергії та чи достатньо наявного обладнання.

4. Теплі речі та засоби для збереження тепла

Перед початком холодів варто перевірити, чи вистачає родині теплих ковдр, пледів, домашнього одягу, шкарпеток і зимового взуття.

Також можна оглянути вікна та двері, щоб виявити щілини, через які втрачається тепло. Якщо потрібні ущільнювачі або інші матеріали для утеплення, їх краще придбати до настання сильних морозів.

Водночас не варто купувати обігрівачі чи інше обладнання лише про всяк випадок. Спочатку потрібно переконатися, що прилад сумісний з електромережею оселі та відповідає умовам безпечного використання.

5. Аптечка, засоби гігієни та товари для тварин

Перед зимою перевірте домашню аптечку: терміни придатності препаратів, наявність перев'язувальних матеріалів та інших необхідних засобів першої допомоги.

Якщо хтось із членів родини постійно приймає ліки за призначенням лікаря, запас таких препаратів варто планувати завчасно, зважаючи на рекомендації фахівця.

Також перевірте, чи вистачає мила, зубної пасти, засобів гігієни та побутової хімії. Власникам домашніх тварин варто передбачити невеликий запас звичного корму.

Як підготуватися до зими та не витратити зайвого

Підготовка до холодів може збільшити витрати, якщо купувати все поспіхом або запасатися товарами без чіткого плану. Щоб уникнути зайвих покупок, варто дотримуватися кількох простих правил.

Перевірте домашні запаси. Перед походом до магазину перегляньте комору, аптечку та речі для відключень світла. Це допоможе не купувати те, що вже є вдома.

Складіть список необхідного. Спочатку внесіть до нього базові потреби: воду, продукти тривалого зберігання, необхідні ліки та засоби освітлення. Інші покупки можна відкласти, якщо вони не є терміновими.

Купуйте поступово. Частину запасів можна додавати до звичайних щотижневих закупів. Так витрати розподіляться на кілька тижнів і не створюватимуть надмірного навантаження на сімейний бюджет.

Порівнюйте ціни за однакову кількість товару. Велика упаковка не завжди вигідніша за маленьку. Щоб визначити реальну економію, порівнюйте вартість кілограма, літра або однієї одиниці продукції.

Не забувайте про терміни придатності. Надмірні запаси швидкопсувних продуктів можуть призвести до втрат. Краще купувати стільки, скільки родина зможе використати до завершення строку зберігання.

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