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Головна Фінанси Продукти, одяг і навчання дорожчають: які витрати зросли найбільше

Продукти, одяг і навчання дорожчають: які витрати зросли найбільше

Ua ru
12 жовтня 2026 19:25
Ціни в Україні різко зросли: за що доведеться платити більше
Чоловік купує продукти. Фото: Новини.LIVE

У жовтні українці планують витрати на продукти, одяг, транспорт і підготовку до холодів, тому зміни цін за попередній місяць важливо враховувати під час планування сімейного бюджету. За даними Держстату, у вересні споживчі ціни в Україні зросли на 2,1% порівняно із серпнем, а за рік — на 10%. Найбільше подорожчали яйця та освітні послуги, тоді як фрукти й овочі стали дешевшими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну службу статистики України.

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Як змінилися ціни в Україні у вересні

За даними Держстату, у вересні 2026 року споживчі ціни зросли на 2,1% порівняно із серпнем. Якщо порівнювати з груднем 2025 року, показник збільшився на 8,4%. У річному вимірі — порівняно з вереснем минулого року — інфляція становила 10%.

Це означає, що за рік загальний рівень споживчих цін помітно зріс. Водночас зміни відрізнялися залежно від категорії товарів і послуг: деякі покупки стали суттєво дорожчими, а на окремі продукти ціни, навпаки, знизилися.

Які продукти найбільше подорожчали

У вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої загалом зросли на 1,9%. Найпомітніша зміна стосувалася яєць — вони подорожчали на 43,6% порівняно із серпнем.

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Також зросли ціни на цукор — на 8,3%. В інших продуктових категоріях підвищення було меншим: за даними Держстату, подорожчали рис, продукти переробки зернових, сало, молоко, безалкогольні напої, риба та рибні продукти, соняшникова олія, м’ясо й м’ясопродукти.

Водночас не всі продукти стали дорожчими. У вересні фрукти подешевшали на 5,7%, а овочі — на 2,3%. Тож зміни вартісті продуктового кошика залежали від того, які саме товари купувала родина.

Одяг, взуття та навчання також подорожчали

Відчутне зростання цін зафіксували не лише в продуктових магазинах. У вересні одяг і взуття загалом подорожчали на 8,5%. Зокрема, одяг додав у ціні 9,4%, а взуття — 7,6%.

Ще більше зросла вартість освітніх послуг — на 17,4%. Послуги вищої освіти подорожчали на 23,3%, а середньої — на 14,3%. Для родин, які оплачують навчання дітей або власну освіту, це означає додаткове навантаження на бюджет.

Змінилася й вартість пального. У вересні паливо та мастила подорожчали на 5,2%, а проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті — на 2,5%. Натомість залізничний пасажирський транспорт подешевшав на 0,3%.

Чи зросли комунальні витрати

У категорії житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива загальне зростання цін і тарифів у вересні становило 0,8%. Найпомітніше змінилися тарифи на водопостачання та каналізацію: вони зросли відповідно на 5,6% і 5,5%.

Крім того, у сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 1,7%, зокрема фармацевтична продукція подорожчала на 2,6%.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українці можуть заробити на продажі домашніх закруток восени. Огірки, аджика та інша консервація коштують від 50 до 150 гривень залежно від складу й об’єму банки. Водночас перед продажем варто врахувати витрати на інгредієнти, тару та приготування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що молочні продукти в Україні можуть подорожчати через зростання витрат на електроенергію, генератори та пальне. За прогнозом представниці Асоціації виробників молока, до кінця 2026 року свіжа молочна продукція може додати в ціні близько 20–25%. Імовірне подорожчання може торкнутися молока, кефіру, сметани та йогуртів.

комунальні послуги продукти одяг ціни індексація
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

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