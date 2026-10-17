Люди на рынке покупают продукты. Фото: Новини.LIVE

Перед наступлением зимы украинцам стоит проверить домашние запасы и заранее приобрести вещи, которые могут понадобиться во время отключений света, воды или отопления. Чтобы подготовка к холодам не ударила по семейному бюджету, не обязательно покупать все сразу: достаточно составить список необходимого, сравнить цены и постепенно пополнять запасы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Донецкий областной центр контроля и профилактики заболеваний.

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Что купить к зиме

Готовясь к холодам, стоит позаботиться о продуктах длительного хранения, запасе воды, необходимых лекарствах, тёплой одежде и средствах автономного освещения. Такой набор поможет чувствовать себя увереннее, если привычные коммунальные услуги временно будут недоступны.

Согласно рекомендациям ГСЧС, дома желательно иметь запасы питьевой воды и еды, а также подготовиться к возможным перебоям с электроэнергией. В то же время список покупок нужно адаптировать к потребностям конкретной семьи.

1. Продукты длительного хранения

Прежде всего стоит проверить запасы продуктов, которые могут храниться без холодильника и не требуют сложного приготовления. Это особенно важно на случай длительных отключений электроэнергии.

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В домашний запас можно включить:

крупы, макароны и овсянку;

консервы из мяса, рыбы, фасоли и овощей;

хлебцы, галеты и печенье;

орехи и сухофрукты;

растительное масло, чай и другие продукты, которые регулярно потребляет семья.

ГСЧС рекомендует отдавать предпочтение продуктам длительного хранения, которые можно употреблять без сложного приготовления. Важно также учитывать срок годности и условия хранения.

Не стоит скупать продукты, которые семья обычно не ест. Лучше приобрести дополнительные упаковки привычных товаров и постепенно использовать их в повседневном питании.

2. Питьевая и техническая вода

Еще одна важная покупка перед зимой — запас воды на случай перебоев с водоснабжением. Стоит отдельно позаботиться о питьевой воде и воде для бытовых нужд.

Согласно рекомендациям, опубликованным органами гражданской защиты, запас нужно рассчитывать в соответствии с количеством членов семьи и возможными потребностями. В частности, ориентир для взрослого человека — около трех литров питьевой воды в сутки, а для бытовых нужд может потребоваться дополнительный объем.

Воду следует хранить в чистых закрытых емкостях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Также необходимо регулярно проверять её состояние и при необходимости пополнять запас.

3. Фонарики, батарейки и портативные зарядные устройства

Во время отключений электроэнергии могут понадобиться автономные источники освещения и зарядки гаджетов. Перед покупками стоит проверить, исправны ли уже имеющиеся устройства.

В список необходимого можно добавить:

фонарик и запас батареек;

аккумуляторную лампу;

портативный аккумулятор;

зарядные кабели для телефона;

источник бесперебойного питания для необходимой техники, если он требуется.

Не обязательно сразу покупать дорогую зарядную станцию. Сначала стоит определить, какие устройства нужно поддерживать в рабочем состоянии, сколько они потребляют электроэнергии и достаточно ли имеющегося оборудования.

4. Теплые вещи и средства для сохранения тепла

Перед наступлением холодов стоит проверить, хватает ли семье теплых одеял, пледов, домашней одежды, носков и зимней обуви.

Также можно осмотреть окна и двери, чтобы обнаружить щели, через которые теряется тепло. Если нужны уплотнители или другие материалы для утепления, их лучше приобрести до наступления сильных морозов.

В то же время не стоит покупать обогреватели или другое оборудование просто на всякий случай. Сначала нужно убедиться, что прибор совместим с электросетью дома и соответствует условиям безопасного использования.

5. Аптечка, средства гигиены и товары для животных

Перед зимой проверьте домашнюю аптечку: сроки годности препаратов, наличие перевязочных материалов и других необходимых средств первой помощи.

Если кто-то из членов семьи постоянно принимает лекарства по назначению врача, запас таких препаратов следует планировать заранее, учитывая рекомендации специалиста.

Также проверьте, хватает ли мыла, зубной пасты, средств гигиены и бытовой химии. Владельцам домашних животных стоит предусмотреть небольшой запас привычного корма.

Как подготовиться к зиме и не потратить лишнего

Подготовка к холодам может увеличить расходы, если покупать всё в спешке или запасаться товарами без четкого плана. Чтобы избежать лишних покупок, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Проверьте домашние запасы. Перед походом в магазин осмотрите кладовую, аптечку и вещи на случай отключения света. Это поможет не покупать то, что уже есть дома.

Составьте список необходимого. Сначала включите в него базовые потребности: воду, продукты длительного хранения, необходимые лекарства и средства освещения. Остальные покупки можно отложить, если они не являются срочными.

Покупайте постепенно. Часть запасов можно добавлять к обычным еженедельным закупкам. Так расходы распределятся на несколько недель и не создадут чрезмерной нагрузки на семейный бюджет.

Сравнивайте цены при одинаковом количестве товара. Большая упаковка не всегда выгоднее маленькой. Чтобы определить реальную экономию, сравнивайте стоимость килограмма, литра или одной единицы продукции.

Не забывайте о сроках годности. Чрезмерные запасы скоропортящихся продуктов могут привести к потерям. Лучше покупать столько, сколько семья сможет использовать до истечения срока хранения.

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