Запасы продуктов на зиму: что купить заранее, чтобы не переплачивать
Перед наступлением зимы украинцам стоит проверить домашние запасы и заранее приобрести вещи, которые могут понадобиться во время отключений света, воды или отопления. Чтобы подготовка к холодам не ударила по семейному бюджету, не обязательно покупать все сразу: достаточно составить список необходимого, сравнить цены и постепенно пополнять запасы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Донецкий областной центр контроля и профилактики заболеваний.
Что купить к зиме
Готовясь к холодам, стоит позаботиться о продуктах длительного хранения, запасе воды, необходимых лекарствах, тёплой одежде и средствах автономного освещения. Такой набор поможет чувствовать себя увереннее, если привычные коммунальные услуги временно будут недоступны.
Согласно рекомендациям ГСЧС, дома желательно иметь запасы питьевой воды и еды, а также подготовиться к возможным перебоям с электроэнергией. В то же время список покупок нужно адаптировать к потребностям конкретной семьи.
1. Продукты длительного хранения
Прежде всего стоит проверить запасы продуктов, которые могут храниться без холодильника и не требуют сложного приготовления. Это особенно важно на случай длительных отключений электроэнергии.
В домашний запас можно включить:
- крупы, макароны и овсянку;
- консервы из мяса, рыбы, фасоли и овощей;
- хлебцы, галеты и печенье;
- орехи и сухофрукты;
- растительное масло, чай и другие продукты, которые регулярно потребляет семья.
ГСЧС рекомендует отдавать предпочтение продуктам длительного хранения, которые можно употреблять без сложного приготовления. Важно также учитывать срок годности и условия хранения.
Не стоит скупать продукты, которые семья обычно не ест. Лучше приобрести дополнительные упаковки привычных товаров и постепенно использовать их в повседневном питании.
2. Питьевая и техническая вода
Еще одна важная покупка перед зимой — запас воды на случай перебоев с водоснабжением. Стоит отдельно позаботиться о питьевой воде и воде для бытовых нужд.
Согласно рекомендациям, опубликованным органами гражданской защиты, запас нужно рассчитывать в соответствии с количеством членов семьи и возможными потребностями. В частности, ориентир для взрослого человека — около трех литров питьевой воды в сутки, а для бытовых нужд может потребоваться дополнительный объем.
Воду следует хранить в чистых закрытых емкостях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Также необходимо регулярно проверять её состояние и при необходимости пополнять запас.
3. Фонарики, батарейки и портативные зарядные устройства
Во время отключений электроэнергии могут понадобиться автономные источники освещения и зарядки гаджетов. Перед покупками стоит проверить, исправны ли уже имеющиеся устройства.
В список необходимого можно добавить:
- фонарик и запас батареек;
- аккумуляторную лампу;
- портативный аккумулятор;
- зарядные кабели для телефона;
- источник бесперебойного питания для необходимой техники, если он требуется.
Не обязательно сразу покупать дорогую зарядную станцию. Сначала стоит определить, какие устройства нужно поддерживать в рабочем состоянии, сколько они потребляют электроэнергии и достаточно ли имеющегося оборудования.
4. Теплые вещи и средства для сохранения тепла
Перед наступлением холодов стоит проверить, хватает ли семье теплых одеял, пледов, домашней одежды, носков и зимней обуви.
Также можно осмотреть окна и двери, чтобы обнаружить щели, через которые теряется тепло. Если нужны уплотнители или другие материалы для утепления, их лучше приобрести до наступления сильных морозов.
В то же время не стоит покупать обогреватели или другое оборудование просто на всякий случай. Сначала нужно убедиться, что прибор совместим с электросетью дома и соответствует условиям безопасного использования.
5. Аптечка, средства гигиены и товары для животных
Перед зимой проверьте домашнюю аптечку: сроки годности препаратов, наличие перевязочных материалов и других необходимых средств первой помощи.
Если кто-то из членов семьи постоянно принимает лекарства по назначению врача, запас таких препаратов следует планировать заранее, учитывая рекомендации специалиста.
Также проверьте, хватает ли мыла, зубной пасты, средств гигиены и бытовой химии. Владельцам домашних животных стоит предусмотреть небольшой запас привычного корма.
Как подготовиться к зиме и не потратить лишнего
Подготовка к холодам может увеличить расходы, если покупать всё в спешке или запасаться товарами без четкого плана. Чтобы избежать лишних покупок, стоит придерживаться нескольких простых правил.
Проверьте домашние запасы. Перед походом в магазин осмотрите кладовую, аптечку и вещи на случай отключения света. Это поможет не покупать то, что уже есть дома.
- Составьте список необходимого. Сначала включите в него базовые потребности: воду, продукты длительного хранения, необходимые лекарства и средства освещения. Остальные покупки можно отложить, если они не являются срочными.
- Покупайте постепенно. Часть запасов можно добавлять к обычным еженедельным закупкам. Так расходы распределятся на несколько недель и не создадут чрезмерной нагрузки на семейный бюджет.
- Сравнивайте цены при одинаковом количестве товара. Большая упаковка не всегда выгоднее маленькой. Чтобы определить реальную экономию, сравнивайте стоимость килограмма, литра или одной единицы продукции.
Не забывайте о сроках годности. Чрезмерные запасы скоропортящихся продуктов могут привести к потерям. Лучше покупать столько, сколько семья сможет использовать до истечения срока хранения.
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