Послуга за розподіл газу — хто може не платити та які будуть ціни у 2026 році

В Україні громадянам вже кілька років поспіль надходить окрема комунальна платіжка, в якій вказується сума за послугу з розподілу природного газу. У 2026 році вартість може змінитися, з огляду на показник споживання за попередній рік, а також дехто може взагалі не платити за відповідний сервіс.

Як зміняться ціни за послугу з доставки газу

З 1 січня 2026 року традиційно зміниться система нарахування за доставку газу. З огляду на це, у платіжках за розподіл будуть нові суми за попередній "газовий рік".

Саме від спожитого обсягу у період з 1 жовтня 24-го по 30 вересня 2025 року вже буде залежати те, скільки клієнти платитимуть за розподіл з січня 2026-го.

Визначатимуть суму щомісячного платежу наступним чином: річний обсяг споживання газу (з жовтня 2024 по 30 вересня 2025-го) множитимуть на тариф, встановлений для конкретного регіону, адже він різний у кожного оператора ГРМ. Суму поділять на 12 місяців.

Водночас, регіональні тарифи на доставку залишаться на колишньому рівні. Таким чином, знизиться плата чи зросте у 2026 році, залежатиме суто від індивідуального обсягу споживання за попередній рік.

Громадяни мають платити за доставку газу, адже завдяки другій платіжці у газовиків є змога здійснювати обслуговування та забезпечувати потрібний тиск у мережі.

Кошти йдуть на підтримку енергофронту країни, адже за них купують матеріали/обладнання для ремонтів мереж, забезпечують функціонування аварійно-диспетчерських служб та гарантують виплату зарплати працівникам.

Хто може не платити за доставку газу

Деякі громадяни можуть не платити за розподіл природного газу. Таке право мають виключно ті, хто ним не користується. Йдеться про споживачів, які тимчасово не мешкають у будинку, чи є власниками житла, що зазнало ушкоджень.

За таких умов можна звернутися до компанії з проханням зупинити нарахування сум, адже такі домогосподарства на паперах вважаються підключеними до мереж. Зокрема, треба подати заяву з проханням фізичного від'єднання від мережі та документ, що може свідчити про непроживання в житлі.

