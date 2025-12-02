Расчет за газ — как украинцам сэкономить на платежках до 3 тыс. грн

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане могут ежемесячно экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг до 3 тыс. грн. Воспользоваться такой возможностью смогут те, кто присоединится к программе национального кэшбэка.

Об этом сообщает пресс-служба газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Что надо знать о кэшбэке от государства

В рамках государственной программы "Национальный кэшбек" граждане могут получать 10% от расходов при покупке украинских товаров или услуг. Начисленный кэшбэк можно использовать на оплату коммунальных услуг, в частности потребленный природный газ.

"Чтобы рассчитаться за потребленный газ, можно воспользоваться карточкой Национального кэшбэка. Такой кэшбэк начисляется за покупки товаров украинских производителей, если вы зарегистрировались в программе", — говорится в сообщении.

Среди ключевых преимуществ программы Нацкешбэка:

Экономия до 3 тыс. грн в месяц. Целевое использование на коммунальные услуги. Простая система начисления и использования денег. Поддержка отечественного производителя.

Как рассчитаться за потребленный газ кэшбэком

Для того, чтобы начать рассчитываться за потребленный газ кэшбэком, необходимо оформить специальную карту: виртуальную в банковском приложении или физическую в отделении. После этого ее необходимо определить для расчетов, покупать украинские товары, получать кэшбэк на спецсчет.

Чтобы осуществить расчет за потребленный газ, нужно просто воспользоваться картой Нацкэшбэка. Для этого есть удобные цифровые сервисы ГК "Нафтогаз Украины":

личный кабинет на сайте;

чат-бот GASUA в Viber или Telegram;

на сайте без регистрации (по лицевому счету или адресу).

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" отметила, что платить кэшбэком за газ важно до 25 числа ежемесячно, чтобы избежать задолженности в разгар отопительного сезона.

