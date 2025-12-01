Житлові субсидії — як призначатимуть новим заявникам взимку

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

З грудня 2025 року громадянам, які звернуться за житловими субсидіями, виплати почнуть нараховувати по-новому. Допомога від держави буде призначена не з початку опалювального сезону.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як призначатимуть житлові субсидії взимку

Тим, хто звернеться за житловою субсидією взимку, Пенсійний фонд розрахує допомогу до кінця опалювального сезону, тобто до 15 квітня включно. Однак виплати будуть призначені з місяця, коли надійшло звернення. Якби громадяни звернулись до початку зими, допомогу нарахували б з початку опалювального періоду.

ПФУ під час визначення розміру суми допомоги на опалювальний сезон врахує доходи за перший-другий квартали 2025 року. Якщо за оформленням допомоги звернуться пенсіонери, то дохід врахують у вигляді пенсії, нарахованої за серпень цього року.

Право та розмір допомоги визначатимуть в індивідуальному порядку, враховуючи:

доходи заявника;

склад домогосподарства;

тип житлово-комунальних послуг.

Можливість оформити допомогу в оплаті комунпослуг надається, якщо витрати перевищують 15% від щомісячного доходу.

Список документів для субсидії та як подати

У разі оформлення житлової субсидії громадяни повинні подати до ПФУ заяву, декларацію, а також, залежно від обставин, такі документи:

якщо людина проживає в орендованому житлі, то договір оренди житла;

за наявності заборгованості, то договір про її реструктуризацію;

у разі звернення за житловою субсидією за адресою фактичного проживання, то довідку внутрішнього переселенця.

Приймають документи на субсидію через такі канали:

будь-який сервісний центр Пенсійного фонду;

звичайну пошту на адресу територіального органу фонду;

через портал е-послуг ПФУ/застосунок "Пенсійний фонд".

Окрім того, документи можна подати уповноваженим посадовим особам тергромад, у центри надання адміністративних послуг та через портал "Дія".

Раніше ми писали, що в Україні реалізовують програму "Зимова підтримка" з надання фіндопомоги. Відомо, чи позначиться на субсидіях.

Також ми розповідали про зміну правил нарахування та виплати субсидій на оплату комунпослуг. Тепер фахівці ПФУ ще уважніше перевіряють інформацію про доходи.