Пенсії в Україні — омбудсмен поскаржився в КСУ на норму закону щодо доплат

Людина похилого віку тримає гроші. Фото: varta

Український омбудсмен вважає неконституційною одну з норм закону про Держбюджет-2024. Через неї відбулося заниження деяких доплат до пенсійних виплат.

Про це йдеться у повідомленні Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

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Прохання про визнання неконституційною одну з норм закону

За словами омбудсмена, він звернувся до Конституційного Суду із поданням про визнання таким, що не відповідає Конституції, положення частини другої статті восьмої закону № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 9 листопада 2023 року.

Згідно з нормою, передбачається визначення розміру мінімальної зарплати, що застосовують як розрахункову величину для обчислення виплат за судовим рішенням, на рівні 1,6 тис. гривень. На його переконання, положення не відповідає багатьом статтям Конституції.

"Оспорюване положення Закону не відповідає ч. 1 ст. 8, ст. 16, ч. 3 ст. 22, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 50, ст. 56, ч. 4 ст. 62 та ч. 2 ст. 95 Конституції України", — повідомив він.

У поданні до КСУ він наголосив на тому, що вищевказане положення у підсумку протиправно призвело до зниження розміру доплати до пенсії, на що не очікували українці.

"Після ухвалення Закону № 3460-ІХ, до мене почала надходити низка звернень громадян України, у тому числі й колективні звернення депутатів місцевих рад, щодо необхідності внесення конституційного подання щодо визнання вказаного положення Закону неконституційним. Наразі зазначене конституційне подання розподілене судді-доповідачу", — пояснив Дмитро Лубінець.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у деяких випадках фахівці Пенсійного фонду можуть переглянути остаточний розмір пенсії. Для цього потрібно написати відповідну заяву.

Також ми писали, що пенсія українських громадян залежить від розміру заробітної плати та страхового стажу. Відомо, скільки потрібно заробляти, щоб отримувати під час майбутнього заслуженого відпочинку 23 тис. гривень.