Пенсії в Україні — деяким громадянам переглянуть розмір виплат

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У деяких випадках фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) можуть переглянути остаточний розмір пенсії. Для цього потрібно написати відповідну заяву.

Про це повідомили у ПФУ.

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Коли можуть перерахувати розмір пенсії

Як зазначають у ПФУ, українцям можуть доплатити, урізати чи навіть скасувати право на виплати. Для цього потрібно обов’язково інформувати Пенсійний фонд про зміну персональних даних.

Громадянам можуть переглянути остаточний розмір пенсії у кількох випадках, передбачених законодавством. А саме:

у разі початку трудових відносин чи у випадку звільнення з роботи;

за умови реєстрації чи зняття з обліку як фізичної особи-підприємця (ФОП);

у разі набуття, зміни чи припинення особливого статусу пенсіонера.

Що потрібно робити для перегляду пенсії

Українці повинні повідомляти державні органи у разі відповідних змін. За результатом чого громадянам змінять розмір пенсій.

Для цього слід звернутися у Пенсійний фонд, подавши заяву про внесення змін. На це відводиться не більше десяти днів з дати їх виникнення. Інакше фахівці ПФУ можуть почати утримувати частину пенсійної виплати у низці випадків. Повідомити про зміни можна:

особисто у будь-якому відділенні фонду;

дистанційно через веб-портал ПФУ;

через застосунок Пенсійного фонду.

Зокрема, для звернення через портал ПФУ необхідно:

здійснити авторизацію в особистому кабінеті шляхом кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

у пункті "Про пенсійне забезпечення" натиснути "Заява на перерахунок пенсії";

внести інформацію у поля заяви;

завантажити скановані копії документів: паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки;

сформувати заяву;

надіслати у Пенсійний фонд України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсія українських громадян залежить від розміру заробітної плати та страхового стажу. Відомо, скільки потрібно заробляти, щоб отримувати під час майбутнього заслуженого відпочинку 23 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні наступного року очікується посилення вимог для права на пенсійні виплати для частини громадян. Відомо, як зміняться вимоги виходу на "заслужений відпочинок".