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Доплата в майже тисячу гривень — хто з громадян має право на надбавку до пенсії

10 вересня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — громадяни мають право на 940 грн доплати у 2024 році
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що деяким громадянам доступна щомісячні грошові доплати. Надбавки призначать у разі, якщо йдеться про самотнього пенсіонера, який потребує стороннього догляду.

Про це розповіли в одному з управлінь фонду.

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Умови призначення доплати до пенсії

Питання надання виплат самотнім пенсіонерам, які потребують стороннього догляду, прописане у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та рішення уряду".

Для цього необхідно підпадати під такі критерії:

  • досягнення 80-річчя;
  • самотнє проживання;
  • потреба у регулярному сторонньому догляді у зв'язку зі станом здоров’я;
  • отримання пенсійних виплат "за віком".

Право на таку допомогу не надається, якщо громадянин отримує пенсію, зокрема, за інвалідністю. Потреба у регулярному сторонньому догляді має бути підтверджена медичними висновками лікарів. Для цього необхідно сходити в лікарню на огляд.

Розмір надбавки та як оформити

Згідно з правилами, розмір такої доплати становить 40% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2024 році сума додаткової грошової допомоги підвищилась, оскільки з 1 січня зріс прожитковий мінімум. Він збільшився до 2,36 тис. грн.

З огляду на це, розмір відповідної надбавки до пенсії становить 944 грн.

Щоб отримати право на таку грошову доплату, необхідно подати пакет документів до Пенсійного фонду:

  • заява від пенсіонера;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • висновок лікарської комісії, де має бути вказано, що заявнику потрібен регулярний сторонній догляд;
  • витяг з ПФУ про те, що громадянину не надають доплату з догляду до пенсії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні народні депутати Верховної Ради планують розглянути законопроєкт щодо масштабної пенсійної реформи до кінця 2024 року. Вона передбачатиме можливість отримання значно вищого відсотка від заробітку на майбутньому заслуженому відпочинку.

Також ми писали, що в українських громадян пенсія залежить від розміру заробітної плати та страхового стажу. Відомо, скільки потрібно заробляти, щоб отримувати під час майбутнього заслуженого відпочинку 23 тис. гривень.

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