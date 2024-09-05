Пенсії в Україні — як отримати на заслуженому відпочинку 23 тис. грн

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Пенсія українських громадян залежить від розміру заробітної плати та страхового стажу. Відомо, скільки потрібно заробляти, щоб отримувати під час майбутнього заслуженого відпочинку 23 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Ситуація із розміром пенсій у 2024 році

За даними Пенсійного фонду, за останні три місяці 2024 року середня пенсія підвищилась на 73 гривні, до 5,8 тис. гривень. На початку року у середньому українці отримували 5,38 тис. гривень.

Проте 26% пенсіонерів отримують пенсію меншу за 3 тис. гривень. Виплати відрізняються в регіонах: найвищі отримують жителі Києва, а найнижчі — Тернопільської області.

Загалом більшість громадян отримують пенсійні виплати нижче 5 тис. гривень, тоді як максимальна пенсія перевищує 23 тис. гривень. На неї мають право найменше число українців.

Як отримати пенсію у 23 тис. грн

Як зазначається, формула обчислення пенсійної виплати враховує середню заробітну плату за три попередні роки, співвідношення власного місячного доходу до середньої зарплати, страховий стаж у роках та 1%.

Зараз, за інформацією ПФУ, середня зарплата в країні становить 13,54 тис. гривень.

Для того, щоб отримувати максимальну пенсійну виплату, необхідно для 35 років стажу мати офіційну заробітну плату у розмірі 67,45 тис. гривень. Якщо стажу 25 років, то середня зарплата має бути ще вищою — 94,44 тис. гривень.

Водночас, якщо у громадянина накопичилось 35 років стажу, а середня зарплата була на рівні середньої в країні, то зможе розраховувати на пенсійну виплату лише у 5,4 тис. гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наступного року очікується посилення вимог для права на пенсійні виплати для частини громадян. Відомо, як зміняться вимоги виходу на "заслужений відпочинок".

Також ми писали, що в країні налічується більш ніж десять мільйонів громадян, які отримують пенсії. Відомо, як виплати відрізняються залежно від регіону.