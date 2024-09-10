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Занижение доплат к пенсиям — Лубинец считает неконституционной норму закона

10 сентября 2024 14:05
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — омбудсмен пожаловался в КСУ на норму закона о доплатах
Пожилой человек держит деньги. Фото: varta
Ксения Симонова - Редактор

Украинский омбудсмен считает неконституционной одну из норм закона о Госбюджете-2024. Из-за нее произошло занижение некоторых доплат к пенсионным выплатам.

Об этом говорится в сообщении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

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По словам омбудсмена, он обратился в Конституционный Суд с представлением о признании не соответствующим Конституции положения части второй статьи восьмой закона № 3460-ІХ "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" от 9 ноября 2023 года.

Согласно норме, предусматривается определение размера минимальной зарплаты, применяемой в качестве расчетной величины для исчисления выплат по судебному решению, на уровне 1,6 тыс. гривен. По его убеждению, положение не отвечает многим статьям Конституции.

"Оспариваемое положение Закона не соответствует ч. 1 ст. 8, ст. 16, ч. 3 ст. 22, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 50, ст. 56, ч. 4 ст. 62 и ч . 2 ст. 95 Конституции Украины", — сообщил он.

В представлении в КСУ он отметил, что вышеуказанное положение в итоге противоправно привело к снижению размера доплаты к пенсии, чего не ожидали украинцы.

"После принятия Закона № 3460-ІХ, ко мне начал поступать ряд обращений граждан Украины, в том числе и коллективные обращения депутатов местных советов, относительно необходимости внесения конституционного представления о признании указанного положения Закона неконституционным. В настоящее время указанное конституционное представление распределено судьи-докладчику", — объяснил Дмитрий Лубинец.

Что еще стоит знать

Напомним, в некоторых случаях специалисты Пенсионного фонда могут пересмотреть окончательный размер пенсии. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.

Также писали, что пенсия украинских граждан зависит от размера заработной платы и страхового стажа. Известно сколько нужно зарабатывать, чтобы получать во время будущего заслуженного отдыха 23 тыс. гривен.

госбюджет КСУ пенсии деньги пенсионеры Дмитрий Лубинец

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