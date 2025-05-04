Обмін валют у ПриватБанку — які купюри доларів не вдасться обміняти у 2025 році

Жінка розмовляє телефоном біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році не усі долари можна обміняти в банках чи валютних обмінниках. Наприклад, державний ПриватБанк відмовить в обміні купюр номіналом у 100 доларів з двох причин.

Редакція Новини.LIVE розповідає, про що мають знати громадяни, перш ніж обмінювати американську валюту.

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Обмін доларів у ПриватБанку — які банкноти не приймуть у фінустанові

За інформацією на сайті Національного банку України (НБУ), фінансові установи повинні приймати всі долари, які буди надруковані після 1914 року. Але гроші мають бути без ознак значної зношеності та інших пошкоджень. Та іноді може статися так, що виконати обмін все ж не вдасться. Так, у ПриватБанку відмовляться приймати:

Пошкоджені долари. Банкноти зі значними пошкодженнями, серед яких: розриви, зміна первісного кольору, відсутність частини купюри, значні забруднення або пошкодження захисних елементів. Такі купюри є вважаються непридатними для обігу.

Банкноти зі значними пошкодженнями, серед яких: розриви, зміна первісного кольору, відсутність частини купюри, значні забруднення або пошкодження захисних елементів. Такі купюри є вважаються непридатними для обігу. Долари, які вийшли з обігу. Всі долари, випущені після 1914 року, є дійсними, попередні ж випуски вже виведені з обігу, тому фінансові установи їх не приймають.

Як зрозуміти, що долар фальшивий

В оригінальних доларах специфічна текстура, оскільки для їх друку використовують папір з домішками бавовни та льону. Самі банкноти не мають бути занадто гладкими або м’якими. Справжня доларова банкнота, якщо її зігнути, видасть характерний "хрусткий" звук завдяки особливостям паперу.

Раніше ми розповідали про середню зарплату у США у 2025 році. На доходи у цій країні впливають кілька важливих чинників. Дізнавайтеся також, які зарплати мають керівники ПриватБанку.