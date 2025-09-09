Розрахунок через ПриватБанк — чому можуть не повернути гроші за процедурою чарджбек

Банківська карта та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" мають право скористатися процедурою опротестування фінансових операцій, сплачених онлайн під назвою чарджбек (Chargeback). Проте вона не завжди гарантує повернення сплачених грошей.

Про це розповіла одна із клієнток на сайті "Мінфін" у розділі відгуків про роботу банків.

Що треба знати про процедуру чарджбек

Процедура чарджбек (Chargeback), що у перекладі означає "зворотний платіж", застосовується для опротестування банківських операцій за картками, з якими клієнти не згодні. До такого механізму звертаються тоді, коли продавець та покупець не можуть домовитися про повернення сплачених коштів онлайн за товар чи послугу, або, коли йдеться про шахрайство в інтернеті.

Для того щоб скористатися такою послугою, клієнту потрібно звернутися до фінустанови-емітента з проханням повернути переказані кошти на картку. На це відводиться до 120 днів. Банк-емітент має здійснити перевірку, чи не було порушень з боку платника. Продавець може або добровільно повернути отримані кошти на картку, або оскаржити відповідну претензію.

Чому можуть відмовити клієнтам у послузі чарджбек

Практика свідчить, що не завжди вдається повернути кошти через процедуру чарджбек. Як розповіла одна з клієнток, її досвід з ПриватБанком у питанні послуги Chargeback виявився негативним.

За її словами, 16 липня цього року вона здійснила оплату на 207 USD за річний пакет мобільного зв’язку Mint Mobile (США). Сервіс мав надаватися щомісячно упродовж 12 місяців, однак вже з перших днів якість виявилась неприйнятною (низький сигнал, відсутній інтернет), а на восьмий день послугу було повністю скасовано.

Вона звернулася до банку з пакетом доказів, зокрема, з запитом на повернення грошей, однак замість повноцінної процедури Chargeback банк обмежився відповіддю самого мерчанта (invalid dispute) та відмовив у рішенні від 3 вересня 2025 року.

Як аргумент вказали, що йдеться про поповнення мобільного рахунку, яке не підлягає оскарженню.

Натомість клієнтка вважає, що йдеться не про поповнення, а про передплачений пакет послуг, а банк відмовився дотриматися правил міжнародних платіжних систем та прав клієнта.

"У трекері моєї заявки № 3456523 відсутні будь-які дані про передачу справи до Visa. Це свідчить, що банк навіть не спробував довести справу до арбітражу міжнародної платіжної системи, що є грубим порушенням правил Visa/Mastercard та моїх прав як клієнта", — йдеться у повідомленні.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

