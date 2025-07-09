Замовлення доставки карти ПриватБанку — які існують загрози

Замовлення карток у ПриватБанку — клієнтам зробили попередження
У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли про правила оформлення перевипуску кредитних, дебетових або преміальних карт у "Приват24". Також навели перелік ознак, які вказують на те, що від доставленої карти краще відмовитися та здійснити замовлення нової.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію держбанку.
Що треба знати про доставку карток ПриватБанку
У держфінустанові до 31 грудня 2025 року клієнтам як в Україні, так і за кордоном доступна послуга оформлення перевипуску кредитних, дебетових або преміальних карток у застосунку чи у вебверсії "Приват24". Однак після цієї дати вартість сервісу в Україні становитиме 80 грн, а за кордоном — діятиме диференційований тариф залежно від країни.
Термін доставки картки становить, якщо замовлення було зроблене по Україні, наступного дня після замовлення через "Нової пошту".
У разі замовлення за кордон картка надійде через "Нову пошту" протягом 7–14 днів. А якщо через Укрпошту, то протягом 7–30 днів.
Для замовлення доступні такі види карток:
- картка "Універсальна";
- картка "Універсальна Gold";
- картка для виплат (пенсійна, для соцвиплат);
- картка для виплат Gold;
- картка "Ключ до рахунку";
- преміальна картка.
Коли варто повернути доставлену картку
Як пояснили у банку, під час отримання картки варто ретельно перевірити, чи не було ушкоджене пакування. Як правило, їх доставляють в поліетиленовому пакеті чи оригінальному пакуванні "Нової пошти".
У разі, якщо пакування відрізняється чи має пошкодження, не варто її активувати. У банку на такі випадки передбачена можливість заміни.
Йдеться про такі види пошкоджень:
- надірвано наліпку на целофановому пакеті чи зовсім її немає;
- порвано/погнуто конверт з карткою;
- відкрито/надірвано целофановий пакет з наліпкою;
- відсутній целофановий пакет;
- інші пошкодження.
У разі виявлення пошкодження варто звернутися на номер гарячої лінії 3700 або в чат "Допомога Онлайн".
"Ми зафіксуємо скаргу та передамо її у відповідний департамент. А вам потрібно буде ще раз замовити картку в Приват24", — пояснили у фінустанові.
Раніше ми писали про те, що у ПриватБанку є можливість заощадити під час оплати різних послуг. Для цього треба тільки здійснити розрахунок через вебверсію чи застосунок "Приват24" з Visa.
Також повідомляли, як не переплачувати за поповнення рахунку мобільного телефона через ПриватБанк. При цьому тарифи різняться залежно від способу поповнення рахунку.
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