Замовлення доставки карти ПриватБанку — які існують загрози

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли про правила оформлення перевипуску кредитних, дебетових або преміальних карт у "Приват24". Також навели перелік ознак, які вказують на те, що від доставленої карти краще відмовитися та здійснити замовлення нової.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію держбанку.

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У держфінустанові до 31 грудня 2025 року клієнтам як в Україні, так і за кордоном доступна послуга оформлення перевипуску кредитних, дебетових або преміальних карток у застосунку чи у вебверсії "Приват24". Однак після цієї дати вартість сервісу в Україні становитиме 80 грн, а за кордоном — діятиме диференційований тариф залежно від країни.

Термін доставки картки становить, якщо замовлення було зроблене по Україні, наступного дня після замовлення через "Нової пошту".

У разі замовлення за кордон картка надійде через "Нову пошту" протягом 7–14 днів. А якщо через Укрпошту, то протягом 7–30 днів.

Для замовлення доступні такі види карток:

картка "Універсальна";

картка "Універсальна Gold";

картка для виплат (пенсійна, для соцвиплат);

картка для виплат Gold;

картка "Ключ до рахунку";

преміальна картка.

Коли варто повернути доставлену картку

Як пояснили у банку, під час отримання картки варто ретельно перевірити, чи не було ушкоджене пакування. Як правило, їх доставляють в поліетиленовому пакеті чи оригінальному пакуванні "Нової пошти".

У разі, якщо пакування відрізняється чи має пошкодження, не варто її активувати. У банку на такі випадки передбачена можливість заміни.

Вигляд пакування. Джерело: ПриватБанк

Йдеться про такі види пошкоджень:

надірвано наліпку на целофановому пакеті чи зовсім її немає;

порвано/погнуто конверт з карткою;

відкрито/надірвано целофановий пакет з наліпкою;

відсутній целофановий пакет;

інші пошкодження.

У разі виявлення пошкодження варто звернутися на номер гарячої лінії 3700 або в чат "Допомога Онлайн".

"Ми зафіксуємо скаргу та передамо її у відповідний департамент. А вам потрібно буде ще раз замовити картку в Приват24", — пояснили у фінустанові.

Раніше ми писали про те, що у ПриватБанку є можливість заощадити під час оплати різних послуг. Для цього треба тільки здійснити розрахунок через вебверсію чи застосунок "Приват24" з Visa.

Також повідомляли, як не переплачувати за поповнення рахунку мобільного телефона через ПриватБанк. При цьому тарифи різняться залежно від способу поповнення рахунку.