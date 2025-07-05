Тарифи в ПриватБанку — бюджетні варіанти поповнення рахунку мобільного

Приват24 на смартфоні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли про особливості поповнення рахунку мобільного телефона. Також уточнили, які діють тарифи та як не переплачувати за відповідні операції.



Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію держфінустанови.

Переваги з внесення коштів на мобільний рахунок у ПриватБанку

Із запитанням, які є найбюджетніші способи внесення коштів на рахунок мобільного телефону через сервіси банку, звертаються самі клієнти до банку у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Як зазначили у фінустанові, клієнти мають переваги оплати мобільного рахунку у ПриватБанку, зокрема, можна обрати найбільш вдалий спосіб поповнення з найменшою комісією.

Також громадянам пропонують такі можливості у питанні внесення коштів на мобільний рахунок:

Різні способи поповнення (від застосунку чи вебверсії "Приват24", банкоматів, терміналів до голосового меню та SMS). Автоплатежі (спосіб, який дозволяє автоматизувати механізм оплати рахунку). Шаблони в "Приват24" (збереження шаблонів/історії платежів, що дозволяють здійснювати повторне поповнення). Миттєві транзакції (зарахування відбувається за лічені хвилини після здійснення платежу).

Тарифи на поповнення мобільного рахунку

У ПриватБанку зауважили, що всі тарифи оприлюднені на офіційному порталі та різняться залежно від способу поповнення мобільного рахунку.

Зокрема, у разі поповнення рахунку через вебверсію або мобільний застосунок "Приват24", через автоплатежі та PrivatBankBot у сумі до 100 грн передбачена комісія у 2 грн, а від 100 грн — 4 грн.

Внесення коштів через банкомат, термінал самообслуговування чи ATM Recycler у сумі до 100 грн обійдеться у 3 грн, а якщо вище цієї суми — у 5 грн.

Якщо здійснювати поповнення мобільного рахунку за номером телефону "3700", то від суми у 5 грн стягнуть комісію в 1 грн.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Нагадаємо, у ПриватБанку повідомили, що саме впливає на право збільшення кредитного ліміту. Там навели перелік ситуацій, які можуть звести до нуля отримати шанс на кредитні кошти.

Також ми писали, що в ПриватБанку до кінця вересня поточного року будуть діяти інші правила щодо переказів з карток Visa. В рамках змін, клієнтам нарахують щомісячні бонуси.