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Главная Финансы Заказ карт в ПриватБанке — клиентам сделали предупреждение

Заказ карт в ПриватБанке — клиентам сделали предупреждение

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Дата публикации 9 июля 2025 07:01
Заказ доставки карты ПриватБанка — какие существуют угрозы
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали о правилах оформления перевыпуска кредитных, дебетовых или премиальных карт в "Приват24". Также привели перечень признаков, которые указывают на то, что от доставленной карты лучше отказаться и осуществить заказ новой.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка.

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Что надо знать о доставке карт ПриватБанка

В госфинучреждении до 31 декабря 2025 года клиентам как в Украине, так и за рубежом доступна услуга оформления перевыпуска кредитных, дебетовых или премиальных карт в приложении или в веб-версии "Приват24". Однако после этой даты стоимость сервиса в Украине составит 80 грн, а за рубежом будет действовать дифференцированный тариф в зависимости от страны.

Срок доставки карты составляет, если заказ был сделан по Украине, на следующий день через "Новую почту".

В случае заказа за границу, то карта поступит через "Новую почту" в течение 7-14 дней. А если, через Укрпочту, то в течение 7-30 дней.

Для заказа доступны следующие виды карт:

  • карта "Универсальная";
  • карта "Универсальная Gold";
  • карта для выплат (пенсионная, для соцвыплат);
  • карта для выплат Gold;
  • карта "Ключ к счету";
  • премиальная карта.

Когда стоит вернуть доставленную карту

Как пояснили в банке, при получении карты стоит тщательно проверить, не была ли повреждена упаковка. Как правило, их доставляют в полиэтиленовом пакете или оригинальной упаковке "Новой почты".

В случае, если упаковка отличается или имеет повреждения, не стоит ее активировать. В банке на такие случаи предусмотрена возможность замены.

ПриватБанк
Вид упаковки. Источник: ПриватБанк

Речь идет о таких видах повреждений:

  • надорвана наклейка на целлофановом пакете или вовсе ее нет;
  • порван/погнут конверт с картой;
  • открыт/надорван целлофановый пакет с наклейкой;
  • отсутствует целлофановый пакет;
  • другие повреждения.

В случае обнаружения повреждения стоит обратиться на номер горячей линии 3700 или в чат "Помощь Онлайн".

"Мы зафиксируем жалобу и передадим ее в соответствующий департамент. А вам нужно будет еще раз заказать карту в Приват24", — пояснили в финучреждении.

Ранее мы писали о том, что в ПриватБанке есть возможность сэкономить при оплате различных услуг. Для этого надо только осуществить расчет через веб-версию или приложение "Приват24" с Visa.

Также сообщали, как не переплачивать за пополнение счета мобильного телефона через ПриватБанк. При этом тарифы различаются в зависимости от способа пополнения счета.

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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