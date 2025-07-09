Заказ доставки карты ПриватБанка — какие существуют угрозы

Заказ карт в ПриватБанке — клиентам сделали предупреждение
В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали о правилах оформления перевыпуска кредитных, дебетовых или премиальных карт в "Приват24". Также привели перечень признаков, которые указывают на то, что от доставленной карты лучше отказаться и осуществить заказ новой.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка.
Что надо знать о доставке карт ПриватБанка
В госфинучреждении до 31 декабря 2025 года клиентам как в Украине, так и за рубежом доступна услуга оформления перевыпуска кредитных, дебетовых или премиальных карт в приложении или в веб-версии "Приват24". Однако после этой даты стоимость сервиса в Украине составит 80 грн, а за рубежом будет действовать дифференцированный тариф в зависимости от страны.
Срок доставки карты составляет, если заказ был сделан по Украине, на следующий день через "Новую почту".
В случае заказа за границу, то карта поступит через "Новую почту" в течение 7-14 дней. А если, через Укрпочту, то в течение 7-30 дней.
Для заказа доступны следующие виды карт:
- карта "Универсальная";
- карта "Универсальная Gold";
- карта для выплат (пенсионная, для соцвыплат);
- карта для выплат Gold;
- карта "Ключ к счету";
- премиальная карта.
Когда стоит вернуть доставленную карту
Как пояснили в банке, при получении карты стоит тщательно проверить, не была ли повреждена упаковка. Как правило, их доставляют в полиэтиленовом пакете или оригинальной упаковке "Новой почты".
В случае, если упаковка отличается или имеет повреждения, не стоит ее активировать. В банке на такие случаи предусмотрена возможность замены.
Речь идет о таких видах повреждений:
- надорвана наклейка на целлофановом пакете или вовсе ее нет;
- порван/погнут конверт с картой;
- открыт/надорван целлофановый пакет с наклейкой;
- отсутствует целлофановый пакет;
- другие повреждения.
В случае обнаружения повреждения стоит обратиться на номер горячей линии 3700 или в чат "Помощь Онлайн".
"Мы зафиксируем жалобу и передадим ее в соответствующий департамент. А вам нужно будет еще раз заказать карту в Приват24", — пояснили в финучреждении.
Ранее мы писали о том, что в ПриватБанке есть возможность сэкономить при оплате различных услуг. Для этого надо только осуществить расчет через веб-версию или приложение "Приват24" с Visa.
Также сообщали, как не переплачивать за пополнение счета мобильного телефона через ПриватБанк. При этом тарифы различаются в зависимости от способа пополнения счета.
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