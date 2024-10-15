Обмін валют — які доларові купюри не підлягають заміні в Україні

Іноземна валюта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні допускаються до обміну усі долари, випущені з 1914 року. Проте є випадки, коли банки та обмінники можуть відмовити в обміні чи заміні купюр.

Про це йдеться на порталі Національного банку України (НБУ).

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Правила функціонування доларових банкнот

Як пояснили у Нацбанку, номінал банкноти, як і рік її випуску, не відіграють жодної ролі під час обміну і не впливають на вартість. Проте часто банкноти долара США поділяють на "старі", які випустили у 1914 році, та "нові", зокрема, випущені з 2013 року.

За даними НБУ, долари, випущені з 1914 року, є повноцінним платіжним засобом, їх зобов'язані приймати всі банки та небанківські фінустанови. Це прописано у постанові Нацбанку №502.

Важливим фактором є справжність та незношеність. Тобто нема обмежень щодо обміну валюти за номіналами чи роком емісії, якщо купюри у належному стані.

Проте є випадки, коли банкноти або відмовляються приймати для обміну, або стягують додаткову комісію за операцію.

Які доларові банкноти не підлягають обміну чи заміні

Як правило, не підлягають обміну такі доларові купюри:

сильно зношені чи пошкоджені купюри (їх повертають іноземному банку-кореспонденту для здійснення обміну у рамках процедури інкасо);

фальшиві банкноти (їх вилучають у клієнта та передають у Нацбанк на дослідження).

При цьому Нацбанк скасував визначення "незначно зношені банкноти іноземних валют", тому банки та обмінники не можуть відмовляти у прийманні іноземних валют для обміну.

Також, оскільки американська валюта, випущена з 1914 року, є повноцінним платіжним засобом, банки та небанківські фінустанови можуть відмовити у видачі "нових" доларів замість "старих".

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 2013 року на валютному ринку функціонує банкнота номіналом 100 доларів із оновленим дизайном та елементами захисту. Існує кілька опцій для перевірки автентичності такої готівки.

Також ми писали, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) п'ять років тому задля безпеки припинив друк купюр номіналом 500 євро, введених в обіг у 2002-му. Відомо, чи приймають зараз таку банкноту.