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Купюра у 100 доларів нового зразка — як перевірити автентичність

14 жовтня 2024 10:06
Ксенія Симонова - Редактор
Валюта в Україні — як перевірити справжність нової банкноти 100 доларів
Американська валюта. Фото: Minfin
Ксенія Симонова - Редактор

З 2013 року на валютному ринку функціонує банкнота номіналом 100 доларів із оновленим дизайном та елементами захисту. Існує кілька опцій для перевірки автентичності такої готівки.

Про це йдеться на порталі The U.S. Currency Education Program.

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Перевірка доларів на справжність

Фальсифікація грошей є глобальною проблемою, з якою борються правоохоронні органи. Фальшивомонетники використовують для виявлення підробки спеціальне обладнання. Перевірити банкноти на справжність можна як самостійно, знаючи певні нюанси, так і звернувшись до українських банків.

Особливо слід звернути увагу на популярну купюру у 100 доларів нового зразка, випущену у 2013 році Центробанком США з оновленим дизайном та посиленими елементами захисту. Для цього треба знати важливі деталі, що допоможуть упевнитись у справжності купюри.

Особливості 100 доларів нового зразка

Перше, на що слід звернути увагу в купюрі 100 доларів нового зразка — це її колір. Тепер випускають такі банкноти із синім кольором. Змінився розмір портрета та віньєтки Бенджаміна Франкліна. Вони тепер значно більші. Окрім того, прибрали рамки овальної форми.

 

валюта
Джерело:  The U.S. Currency Education Program

Необхідно звернути увагу і на папір банкноти. Нова купюра на дотик має бути шорсткою і водночас оксамитовою. На всіх купюрах долара США стоїть водяний знак у вигляді портрета Бенджаміна Франкліна.

Також на 100-доларовій банкноті є чорнило, яке змінює колір. Він має обов'язково міняти дзвоник у чорнильниці. Ще одним елементом захисту є тривимірна захисна смужка синього кольору. На кожній банкноті обов'язково мають поставлені буква та номер, які вказують на федеральний резервний банк США.

Ще на нових 100 доларах, які ввели в обіг у 2013-му, є слова: "USA", номінал, позначений дрібним шрифтом, та фраза: "United States of America".

Що ще варто знати

Нагадаємо, Європейський центральний банк (ЄЦБ) п'ять років тому задля безпеки припинив друк купюр номіналом 500 євро, введених в обіг у 2002-му. Відомо, чи приймають зараз таку банкноту в Україні.

Також ми писали, що у Національному банку можуть змінити механізм розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют. Спеціалісти регулятора здійснили оцінку наявності структурних зрушень на ринку та можливих підстав для необхідності заміни чинних індикаторів грошового та валютного ринків.

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