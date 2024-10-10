Обмін валют в Україні — відомо, чи приймають банкноту номіналом 500 євро

Європейська валюта у руках. Фото: AFP 2023/Meguel Med

Європейський центральний банк (ЄЦБ) п'ять років тому задля безпеки припинив друк купюр номіналом 500 євро, введених в обіг у 2002-му. Відомо, чи приймають зараз таку банкноту в Україні.

Про це йдеться у матеріалах Національного банку.

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Причини виведення з обігу 500 євро

ЄЦБ кілька років тому вирішив припинити друк купюри номіналом 500 євро через занепокоєння, що може "сприяти протиправній діяльності". Причиною стало те, що купюри саме такого високого номіналу найчастіше використовують в операціях, пов'язаних з:

"відмиванням" грошей;

ухиленням від сплати податків;

фінансуванням тероризму.

Купюра номіналом 500 євро. Джерело: НБУ

Також такі купюри ще називають "Бен Ладеном" через їхню легкість та непомітність під час перевезення. Так, цілий мільйон євро такого номіналу важить трохи більше двох кілограмів та вміщається в сумку від ноутбука.

Чи приймають банкноту в 500 євро в Україні

Валюта номіналом 500 євро не втрачає цінності та залишається дійсною. Її можна обміняти на номінали банкнот, які залишили в обігу, або на інші валюти.

Як зазначив Національний банк, українські банки можуть вільно здійснювати операції з обміну банкнот номіналом 500 євро, доки перебувають в обігу.

Проте варто здійснювати валютно-обмінні операції у банках чи небанківських фінустановах з відповідною ліцензією. Під час таких операцій необхідно посилено перевіряти кілька захисних елементів, щоб упевнитися у справжності.

Зараз Центробанк Європи випускає купюри наступних номіналів: 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні зріс попит на валюту з боку населення. Громадяни купили доларів та євро у комерційних банках на 40% більше, ніж було у серпні.

Також ми писали, що в Україні дозволяється здійснення валютно-обмінних операцій із купюрами давніх років випуску. Відомо, чи дійсні банкноти американської валюти 1996 року.