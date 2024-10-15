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Замена "старых" долларов на "новые" — какие купюры не подлежат обмену в Украине

15 октября 2024 09:55
Ксения Симонова - Редактор
Обмен валют — какие долларовые купюры не подлежат замене в Украине
Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене или замене купюр.

Об этом говорится на портале Национального банка Украины (НБУ).

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Правила функционирования долларовых банкнот

Как пояснили в Нацбанке, номинал банкноты, как и год ее выпуска, не играют никакой роли во время обмена и не влияют на стоимость. Однако часто банкноты доллара США делят на "старые", выпущенные в 1914 году, и "новые", в частности, выпущенные с 2013 года.

По данным НБУ, доллары, выпущенные с 1914 года, являются полноценным платежным средством, их обязаны принимать все банки и небанковские банки. Это прописано в постановлении Нацбанка №502.

Важным фактором является подлинность и несносность. То есть нет ограничений по обмену валюты по номиналам или году эмиссии, если купюры в надлежащем состоянии.

Однако есть случаи, когда банкноты либо отказываются принимать для обмена, либо взимают дополнительную комиссию за операцию.

Какие долларовые банкноты не подлежат обмену или замене

Как правило, не подлежат обмену следующие долларовые купюры:

  • сильно изношенные или поврежденные купюры (их возвращают иностранному банку-корреспонденту для осуществления обмена в рамках процедуры инкассо);
  • фальшивые банкноты (их изымают у клиента и передают в Нацбанк для исследования).

При этом Нацбанк отменил определение "незначительно изношенные банкноты иностранных валют", поэтому банки и обменники не могут отказывать в приеме иностранных валют для обмена.

Также, поскольку американская валюта, выпущенная с 1914 года, является полноценным платежным средством, банки и небанковские финучреждения могут отказать в выдаче "новых" долларов вместо "старых".

Что еще стоит знать

Напомним, с 2013 года на валютном рынке функционирует банкнота номиналом в 100 долларов с обновленным дизайном и элементами защиты. Существует несколько опций для проверки подлинности такой наличности.

Также мы писали, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) пять лет назад для безопасности прекратил печать купюр номиналом 500 евро, введенных в обращение в 2002 году. Известно, принимают ли сейчас банкноту.

НБУ деньги доллар обменники обмен валют

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