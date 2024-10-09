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Обмін старої валюти — відомо, чи дійсні долари 1996 року

9 жовтня 2024 09:14
Ксенія Симонова - Редактор
Обмін валют в Україні — відомо, чи приймають долари 1996 року
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні дозволяється здійснення валютно-обмінних операцій із купюрами давніх років випуску. Відомо, чи дійсні банкноти американської валюти 1996 року.

Про це пише "24 Канал".

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Хоч в Україні долари 1996 року називають "старими", адже такі купюри випускали з оновленим дизайном та елементами захисту, однак у Національному банку України (НБУ) не запроваджено жодних заборон на здійснення валютно-обмінних операцій із купюрами давніх років випуску.

За даними Нацбанку, долари, випущені з 1914 року, зобов'язані приймати всі банки та небанківські фінустанови. Це прописано у постанові Нацбанку №502.

З огляду на це, долари 1996 року не є винятком. Важливим фактором є не рік випуску та номінал банкноти, а справжність та незношеність. Тобто не існує обмежень щодо обміну валюти за номіналами чи роком емісії, якщо купюри у належному стані.

Також громадяни можуть самостійно перевірити долари на справжність. Для цього необхідно звернути увагу на кілька деталей, які обов'язково мають бути на купюрах. З-поміж них, зокрема:

  • мікродрук;
  • захисна смужка;
  • чорнило, яке змінює колір.

Також у НБУ зазначають, що в нормативно-правових актах нема такого поняття як "старі" банкноти, скасовано і визначення — "частково зношені банкноти".

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році скоротився обсяг грошових переказів в Україну з-за кордону. Показник за січень-серпень впав на 14%.

Також ми писали, що у вересні суттєво зріс попит на валюту з боку населення. Громадяни придбали доларів та євро у комерційних банках на 40% більше, ніж було у серпні.

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