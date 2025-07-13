Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Заміна карт Ощадбанку — чи можливий дистанційний перевипуск

Заміна карт Ощадбанку — чи можливий дистанційний перевипуск

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 06:01
Завершення терміну дії карт в Ощадбанку — чи можна замінити дистанційно
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, чи можливий дистанційний перевипуск банківських карт у разі завершення терміну дії з липня 2025 року. Зокрема, з таким питанням звертаються громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.  

Про це йдеться у повідомленнях на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Завершення терміну дії карт Ощадбанку 

Як зазначив один із клієнтів, який перебуває на ТОТ, йому надійшло повідомлення про завершення терміну дії карти у липні поточного року. Також вказана необхідність особистого відвідування відділення банку для заміни карти. 

Він попросив пояснити, чи є можливість оновити карту у дистанційному режимі, щоб розблокувати рахунок.

"Підкажіть, будь ласка, що робити людині, яка знаходиться на окупованій території? Перестала працювати пенсійна картка з 1.07. Чи можна якось дистанційно перевипустити її в цифровий формат карти, зателефонувавши на гарячу лінію з фінансового номера? Як бути?", — йдеться в одному з повідомлень.

Чи можливий дистанційний перевипуск карти в Ощадбанку

Як зазначив співробітник головного офісу Ощадбанку, у зв’язку з воєнним станом у банку було продовжено термін дії платіжних карток до кінця року не для всіх карт. Тим, кому не пролонгували, мало надійти повідомлення з проханням здійснити заміну пластикової карти на нову у будь-якому відділенні банку.
 
"Пенсійна картка не може бути цифровою, а тільки пластиковою. Для користування коштами в подальшому, потрібно здійснити перевипуск картки", — пояснив він.

Щодо можливості перевипуску в онлайн-режимі, порадив телефонувати для уточнення з фінансового номера до контакт-центру за номером: 0800210800. Також, якщо є можливість, рекомендував звернутися до найбільш зручного відділення банку.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше повідомлялося, що в Ощадбанку пояснили, що робити у разі шахрайських списань. Там наголосили, що часто клієнти самі винні у втраті коштів

Також ми писали, що у клієнтів Ощадбанку може виникати заборгованість за рахунками. Подібні нарахування можливі через підключену послугу SMS-інформування. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації