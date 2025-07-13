Завершення терміну дії карт в Ощадбанку — чи можна замінити дистанційно

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, чи можливий дистанційний перевипуск банківських карт у разі завершення терміну дії з липня 2025 року. Зокрема, з таким питанням звертаються громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться у повідомленнях на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Завершення терміну дії карт Ощадбанку

Як зазначив один із клієнтів, який перебуває на ТОТ, йому надійшло повідомлення про завершення терміну дії карти у липні поточного року. Також вказана необхідність особистого відвідування відділення банку для заміни карти.

Він попросив пояснити, чи є можливість оновити карту у дистанційному режимі, щоб розблокувати рахунок.

"Підкажіть, будь ласка, що робити людині, яка знаходиться на окупованій території? Перестала працювати пенсійна картка з 1.07. Чи можна якось дистанційно перевипустити її в цифровий формат карти, зателефонувавши на гарячу лінію з фінансового номера? Як бути?", — йдеться в одному з повідомлень.

Чи можливий дистанційний перевипуск карти в Ощадбанку

Як зазначив співробітник головного офісу Ощадбанку, у зв’язку з воєнним станом у банку було продовжено термін дії платіжних карток до кінця року не для всіх карт. Тим, кому не пролонгували, мало надійти повідомлення з проханням здійснити заміну пластикової карти на нову у будь-якому відділенні банку.



"Пенсійна картка не може бути цифровою, а тільки пластиковою. Для користування коштами в подальшому, потрібно здійснити перевипуск картки", — пояснив він.

Щодо можливості перевипуску в онлайн-режимі, порадив телефонувати для уточнення з фінансового номера до контакт-центру за номером: 0800210800. Також, якщо є можливість, рекомендував звернутися до найбільш зручного відділення банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше повідомлялося, що в Ощадбанку пояснили, що робити у разі шахрайських списань. Там наголосили, що часто клієнти самі винні у втраті коштів.

Також ми писали, що у клієнтів Ощадбанку може виникати заборгованість за рахунками. Подібні нарахування можливі через підключену послугу SMS-інформування.