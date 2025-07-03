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Головна Фінанси Борги на картах Ощадбанку — чому накопичуються та як уникнути

Борги на картах Ощадбанку — чому накопичуються та як уникнути

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 06:01
Ощадбанк назвав способи, як уникнути боргів через комісії — деталі
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" розповідають про появу заборгованості за рахунками, навіть якщо ними не користуються. Нарахування сум до сплати може відбуватися через підключення послуги SMS-інформування чи обслуговування неактивного рахунку, й на такі випадки передбачені кілька варіантів дій.

Про це йдеться у повідомленні на порталі Мінфін, де можна поспілкуватися з представниками банку.

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Накопичення боргів на неактивних рахунках Ощадбанку

Як розповіла клієнтка банку, вона не користується послугами банку, однак є відкритий рахунок, на який нараховують несплачені суми комісій за різні послуги. Вона звернулась до банку за поясненням, чи передбачена можливість дистанційного закриття рахунку, адже не може фізично прибути у відділення.

"...чи можна онлайн закрити рахунок в Ощадбанку? Грошей та рахунку немає, а за СМС, які приходять, треба платити, бо в банку кажуть, що щоб закрити рахунок, треба приходити в банк фізично, а зробити це фізично неможливо. Була карта онлайн, зараз її закрили, а рахунок не закривають і капає борг...", — йдеться у повідомленні. 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Що варто знати про умови закриття рахунків в Ощадбанку

Для того, щоб не накопичувалися борги через комісії, зокрема, за послугу SMS-інформування, її можна відключити, звернувшись до банку. Якщо нараховується плата за обслуговування неактивного рахунку, то його можна або закрити, або робити бодай одну фінансову операцію за карткою протягом пів року.

Відповідно до правил банку, для закриття рахунку клієнти мають особисто звернутись у відділення, де необхідно подати заяву, додати документ, що посвідчує особу та саму банківську картку. Якщо на рахунку є борг, то його слід погасити.

В Ощадбанку не передбачена можливість дистанційного закриття рахунку.

Якщо клієнт перебуває за межами країни чи в іншій області, і немає можливості прийти у відділення, то в такому випадку можна оформити довіреність на іншу особу. 

Зокрема, за кордоном це можна зробити у консульстві. Після цього довірена особа біженця повинна прийти у банківське відділення, подати відповідну заяву та закрити рахунок.

Водночас, якщо на картці немає заборгованості й не відбувається взагалі жодних операцій, то такі рахунки анулюються в автоматичному через три роки.
 
Уточнити деталі для тих, хто перебуває за кордоном, можна за такими контактами:

  • 0442478418;
  • через вебдзвінок;
  • дзвінок через вайбер.

Для громадян, які перебувають в Україні, рекомендують зателефонувати з фінансового номера до контакт-центру за номером: 0800210800.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку під час перевипуску карт з клієнтів можуть стягнути додатково 100 грн. Йдеться про послугу страхування, від якої можна відмовитися.  

Також ми писали, що в Ощадбанку попередили про можливі труднощі з дистанційною актуалізацією даних. Причиною є те, що така послуга в застосунку доступна лише в тестовому режимі. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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