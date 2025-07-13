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Замена карт Ощадбанка — возможен ли дистанционный перевыпуск

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 06:01
Завершение срока действия карт в Ощадбанке — можно ли заменить дистанционно
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, возможен ли дистанционный перевыпуск банковских карт в случае завершения срока действия с июля 2025 года. В частности, с таким вопросом обращаются граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщениях на странице банка в соцсети Facebook.

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Завершение срока действия карт Ощадбанка

Как отметил один из клиентов, который находится на ВОТ, ему поступило сообщение о завершении срока действия карты в июле текущего года. Также указана необходимость личного посещения отделения банка для замены карты.

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Он попросил объяснить, есть ли возможность обновить карту в дистанционном режиме, чтобы разблокировать счет.

"Подскажите, пожалуйста, что делать человеку, который находится на оккупированной территории? Перестала работать пенсионная карта с 1.07. Можно ли как-то дистанционно перевыпустить ее в цифровой формат карты, позвонив на горячую линию с финансового номера? Как быть?", — говорится в одном из сообщений.

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Возможен ли дистанционный перевыпуск карты в Ощадбанке

Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, в связи с военным положением в банке был продлен срок действия платежных карт до конца года не для всех карт. Тем, кому не пролонгировали, должно было прийти сообщение с просьбой осуществить замену пластиковой карты на новую в любом отделении банка.

"Пенсионная карта не может быть цифровой, а только пластиковой. Для пользования средствами в дальнейшем, нужно осуществить перевыпуск карты", — пояснил он.

О возможности перевыпуска в онлайн-режиме, посоветовал для уточнения звонить с финансового номера в контакт-центр по номеру: 0800210800. Также, если есть возможность, рекомендовал обратиться в наиболее удобное отделение банка.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее сообщалось, что в Ощадбанке объяснили, что делать в случае мошеннических списаний. Там отметили, что часто клиенты сами виноваты в потере средств.

Также мы писали, что у клиентов Ощадбанка может возникать задолженность по счетам. Подобные начисления возможны из-за подключенной услуги SMS-информирования.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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