В Ощадбанку повідомили, як діяти у разі втрати коштів через шахраїв

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтам держфінустанови "Ощадбанк" нагадали, які діяти у разі шахрайських списань коштів. Там зазначили, що з таким питанням слід звертатися виключно до правоохоронних органів, тоді як банк може лише надати додаткову інформацію.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Чому клієнти Ощадбанку втрачають кошти через шахраїв

Як зазначається в одному з повідомлень, громадянин розповів, що став жертвою шахраїв, маючи рахунки в Ощадбанку. Водночас, зауважив, що в його ситуації з невідомих причин ніхто не може допомогти.

"...Ніхто не може вирішити питання незаконного списання коштів", — написав клієнт на сторінці банку.

Представник Ощадбанку зазначив, що треті особи можуть успішно списувати кошти з карт клієнтів виключно за умови, коли клієнт самостійно не надає шахраям конфіденційну інформацію за своєю картою. Особливо, коли озвучує код підтвердження, який може надійти тільки на фінансовий номер телефону, що прив'язаний до рахунку. Саме цей код є ключем до карт з коштами клієнтів.

Зокрема, не можна вводити конфіденційні дані в чат-боти. А саме: ПІН-код, CVV2/CVC2-код, логін та пароль до мобільного застосунку. Такі дані запитують тільки шахрайські боти.

Клієнти можуть втратити кошти через підроблені сайти, ввівши дані карти.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Як діяти у разі шахрайських списань

Банківський працівник повідомив, що фінустанова у випадку шахрайських списань може лише рекомендувати клієнтам написати заяву до поліції чи кіберполіції щодо проблеми шахрайства.

Так, якщо людина потрапила до рук шахраїв через фішинговий сайт чи через інші способи в інтернеті, то можна звернутися до кіберполіції:

залишивши заяву на сайті кіберполіції;

звернувшись за номером телефону — 0 800 505 170.

"Рекомендуємо написати заяву в поліції, чи кіберполіції щодо виникнення шахрайства. Ми, як банк, всіляко сприяємо проведенню розслідування і надаємо правоохоронцям всю необхідну для цього інформацію за їхнім офіційним запитом", — додали у банку.

Раніше ми розповідали про те, що клієнтам Ощадбанку блокують платіжні карти, зокрема, через захист від шахраїв. У банку пояснили, як діяти в таких випадках біженцям.

Також ми повідомляли про труднощі у процедурі актуалізації даних в Ощадбанку. Таке може статися через те, що дистанційне підтвердження інформації у застосунку працює в тестовому режимі.