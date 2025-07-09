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Головна Фінанси Закриття різних видів карт в Ощадбанку — які діють правила

Закриття різних видів карт в Ощадбанку — які діють правила

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 06:01
Закриття віртуальних карт Ощадбанку — що треба знати
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" виникають труднощі під час закриття карток. Проблеми можливі, адже для різних видів карт діють особливі правила.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію з порталу Мінфін.

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Проблеми із закриттям карт Ощадбанку

Згідно з інформацією Ощадбанку, клієнти можуть самостійно закрити лише деякі види карт. Для частини з них не передбачена можливість проведення такої процедури дистанційно. Йдеться про фізичні карти, які повноцінно закрити можуть тільки працівники банку.

Проте клієнти банку звертаються також з проблемою щодо неможливості закриття віртуальних карт Ощадбанку.

"Куди мені звернутися в письмовій формі? Щоб видалили/закрили зайві віртуальні карти, одна серед яких не робоча або не зовсім робоча, хоча на неї вдається переказати грошей, а з неї неможливо, видає помилку в кінці операції з переказу коштів, також із скарбничкою, яка до неї прив'язана. Чи можна їх закрити, якщо на них є залишок коштів?...", — йдеться у повідомленні.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Правила закриття карт онлайн

За даними банку, клієнти можуть закривати віртуальні картки дистанційно, подавши заявку на порталі чи в застосунку "Ощад 24/7" та обравши потрібну картку. Проблеми із закриттям віртуальної карти можуть виникати, якщо порушено правила такої процедури.

Згідно з ними, на карті не повинно бути боргів, також необхідно переказати залишок коштів на інші активні рахунки. Тільки після цього в особистому кабінеті можна буде здійснити її закриття. Для цього необхідно:

  • вибрати потрібну карту;
  • зайти в розділ "Сервіси";
  • натиснути пункт "Дострокове закриття віртуальної картки";
  • ознайомитися з умовами закриття;
  • натиснути згоду з вимогами такої операції;
  • вкінці підтвердити операцію через смс-повідомлення.

Раніше ми писали, що Ощадбанк запропонував оновлену версію карти "Моя кредитка". Клієнтам розповіли, які вона має переваги. 

Також повідомляли, що в Ощадбанку можуть нараховувати комісії за смс-повідомлення. Таке трапляється через перепродаж операторами неактивних номерів. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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