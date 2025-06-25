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Головна Фінанси Нарахування комісій за "чужі смс" в Ощадбанку — що треба знати

Нарахування комісій за "чужі смс" в Ощадбанку — що треба знати

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 06:01
В Ощадбанку пояснили, коли загрожують комісії за чужі смс та як діяти
Гроші та банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Стягнення комісії за "чужі смс" в Ощадбанку Проблема перепродажу номерів

Державна фінустанова "Ощадбанк" може нараховувати комісії за SMS-повідомлення, навіть якщо громадяни не користуються послугами тривалий час. Таке може трапитися у разі перепродажу мобільними операторами неактивних номерів новим абонентам. 

Про те, як уникнути труднощів з номерами, розповіли в банку на сторінці у соцмережі Facebook.

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Стягнення комісії за "чужі смс" в Ощадбанку

На нарахування комісії поскаржився клієнт Ощадбанку, який розповів, що не користується послугами банку багато років. Описуючи проблему, він зазначив, що рахунок було закрито понад п'ять років тому на основі поданих заяв. Попри це, громадянин досі отримує повідомлення від банку про нарахування комісій.

"Поясніть, яким чином мені приходять від вас повідомлення про якісь нарахування комісій, якщо я не користуюсь вашими послугами більше пʼяти років? З того часу, як менеджер вашого банку завірив мене після написання відповідних заяв, що всі рахунки і картки мої закриті?", — йдеться у зверненні.

Представник банку порадив для предметної перевірки інформації зателефонувати до контакт-центру 0800-210-800. Він зазначив, що оператор має перевірити, які саме повідомлення були надіслані та чи дійсно були адресовані саме клієнтові.

У фінустанові розповіли, що можливо бути так, що хтось з клієнтів міг вказати аналогічний номер телефону.

"Можливо, хтось з клієнтів випадково вказав ваш номер телефону, як свій фінансовий і ви отримуєте по факту "чужі смс", — повідомив працівник банку.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Проблема перепродажу номерів

Раніше в Ощадбанку попереджали, що через повторний продаж мобільними операторами неактивних номерів новим абонентам можливе надходження чужих SMS-сповіщень.

Там рекомендували відв'язати номер наступним чином:

  • необхідно звернутися до контакт-центру з номера, куди надходять такі повідомлення;
  • далі оператор знайде клієнта, до рахунку якого прив’язано відповідний номер, та видалить номер з профілю колишнього власника такого номера;
  • після відповідної процедури надійде OTP-пароль про підтвердження видалення номера. Комбінацію потрібно буде озвучити оператору контакт-центру.

Нагадаємо, в касах Ощадбанку комісія за здійснення оплати за комунальні послуги становить 25 грн за квитанцію. У банку розповіли, як клієнтам уникнути переплати.  

Раніше ми писали, що у 2025 році на послугу зміни коду встановлено особливу тарифікацію. Проте за потреби зміни PIN-коду картки — перша спроба буде безплатна. 

Ощадбанк гроші банки комісія номер телефону
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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