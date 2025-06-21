Ощадбанк став частіше надсилати вимогу з оновлення даних — причини

Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про необхідність надання актуальних даних для доступу клієнтів до послуг банку. В рамках норм Національного банку України (НБУ) з оновлення персональної інформації, періодичність відповідної вимоги залежить від ступеня ризику ділових відносин.

Про це повідомляється на сторінці банку у Facebook.

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З питанням щодо періодичності проходження процедури з актуалізації даних до фінустанови звертаються клієнти Ощадбанку.

Як зазначається в одному з повідомлень, громадянці надійшла вимога з проханням здійснити оновлення персональних даних. Вона зауважила, що подавала актуальну інформацію менш ніж рік тому. Громадянка попросила дати пояснення, на якій основі банк знову надіслав відповідну вимогу.

"На яких підставах ви вимагаєте оновлення даних, коли вони були оновлені в серпні 2024 році", — йдеться у зверненні.

Які терміни щодо процедури актуалізації даних залежно від ризиків

Співробітник головного офісу Ощадбанку повідомив, що за нормами Нацбанку, вимогу з оновлення персональних даних для доступу до послуг банку, мають виконувати всі громадяни у разі надходження відповідного прохання у мобільний застосунок чи вебверсію "Ощад/24".



"Актуалізація інформації є стандартною банківською процедурою. Відповідно до чинного Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" банк зобов’язаний вживати заходи для належної перевірки й забезпечувати актуальність отриманих та наявних документів, а також інформації про клієнта на підставі наданих ним офіційних документів або їхніх копій", — повідомив представник банку.

Як правило, залежно від ризиків, вимога з актуалізації даних про клієнтів щодо раніше поданих документів здійснюється:

один раз на рік, якщо ризик ділових відносин з клієнтом визначено як високий;

один раз на три роки, якщо ризик ділових відносин з клієнтом вважається середнім;

один раз на пʼять років — в інших випадках за умови відсутності підозр.

Банк надсилає клієнтам відповідне повідомлення про вимогу подати дані за 30 днів до появи такої необхідності. Клієнти можуть оновити інформацію у будь-який зручний для себе час.

Раніше ми писали, що на клієнтів Ощадбанку чекають труднощі під час необхідності закриття кредитних карт. Для відповідної процедури запровадили особливі правила.

Також повідомляли, що в Ощадбанку стягують додаткові кошти у разі відсутності операцій за рахунком. Там оприлюднили тарифи за обслуговування таких карток.