Закрытие виртуальных карт Ощадбанка — что нужно знать

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" возникают трудности при закрытии карт. Проблемы возможны, ведь для разных видов карт действуют особые правила.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию с портала Минфин.

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Проблемы с закрытием карт Ощадбанка

Согласно информации Ощадбанка, клиенты могут самостоятельно закрыть лишь некоторые виды карт. Для части из них не предусмотрена возможность осуществления такой процедуры дистанционно. Речь идет о физических картах, которые полноценно закрыть могут только работники банка.

Однако клиенты банка обращаются также с проблемой о невозможности закрытия виртуальных карт Ощадбанка.

"Куда мне обратиться в письменной форме? Чтобы удалили/закрыли лишние виртуальные карты, одна среди которых не рабочая или не совсем рабочая, хотя на нее удается перевести денег, а с нее невозможно, выдает ошибку в конце операции по переводу средств, то же с копилкой, которая к ней привязана. Можно ли их закрыть, если на них есть остаток средств...", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Правила закрытия карт онлайн

По данным банка, клиенты могут закрывать виртуальные карты дистанционно, подав заявку на портале или в приложении "Ощад 24/7" и выбрав нужную карту. Проблемы с закрытием виртуальной карты могут возникать, если нарушены правила такой процедуры.

Согласно им, на карте не должно быть долгов, также необходимо перевести остаток средств на другие активные счета. Только после этого в личном кабинете можно будет осуществить ее закрытие. Для этого необходимо:

выбрать нужную карту;

зайти в раздел "Сервисы";

нажать пункт "Досрочное закрытие виртуальной карты";

ознакомиться с условиями закрытия;

нажать согласие с требованиями такой операции;

в конце подтвердить операцию через смс-сообщение.

Ранее мы писали, что Ощадбанк предложил обновленную версию карты "Моя кредитка". Клиентам рассказали, какие она имеет преимущества.

Также сообщали, что в Ощадбанке могут начислять комиссии за смс-сообщения. Такое случается из-за перепродажи операторами неактивных номеров.