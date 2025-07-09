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Главная Финансы Закрытие разных видов карт в Ощадбанке — какие действуют правила

Закрытие разных видов карт в Ощадбанке — какие действуют правила

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 06:01
Закрытие виртуальных карт Ощадбанка — что нужно знать
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" возникают трудности при закрытии карт. Проблемы возможны, ведь для разных видов карт действуют особые правила.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию с портала Минфин.

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Проблемы с закрытием карт Ощадбанка

Согласно информации Ощадбанка, клиенты могут самостоятельно закрыть лишь некоторые виды карт. Для части из них не предусмотрена возможность осуществления такой процедуры дистанционно. Речь идет о физических картах, которые полноценно закрыть могут только работники банка.

Однако клиенты банка обращаются также с проблемой о невозможности закрытия виртуальных карт Ощадбанка.

"Куда мне обратиться в письменной форме? Чтобы удалили/закрыли лишние виртуальные карты, одна среди которых не рабочая или не совсем рабочая, хотя на нее удается перевести денег, а с нее невозможно, выдает ошибку в конце операции по переводу средств, то же с копилкой, которая к ней привязана. Можно ли их закрыть, если на них есть остаток средств...", — говорится в сообщении.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк

Правила закрытия карт онлайн

По данным банка, клиенты могут закрывать виртуальные карты дистанционно, подав заявку на портале или в приложении "Ощад 24/7" и выбрав нужную карту. Проблемы с закрытием виртуальной карты могут возникать, если нарушены правила такой процедуры.

Согласно им, на карте не должно быть долгов, также необходимо перевести остаток средств на другие активные счета. Только после этого в личном кабинете можно будет осуществить ее закрытие. Для этого необходимо:

  • выбрать нужную карту;
  • зайти в раздел "Сервисы";
  • нажать пункт "Досрочное закрытие виртуальной карты";
  • ознакомиться с условиями закрытия;
  • нажать согласие с требованиями такой операции;
  • в конце подтвердить операцию через смс-сообщение.

Ранее мы писали, что Ощадбанк предложил обновленную версию карты "Моя кредитка". Клиентам рассказали, какие она имеет преимущества.

Также сообщали, что в Ощадбанке могут начислять комиссии за смс-сообщения. Такое случается из-за перепродажи операторами неактивных номеров.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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