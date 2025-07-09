Закрытие виртуальных карт Ощадбанка — что нужно знать

Закрытие разных видов карт в Ощадбанке — какие действуют правила
У клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" возникают трудности при закрытии карт. Проблемы возможны, ведь для разных видов карт действуют особые правила.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию с портала Минфин.
Проблемы с закрытием карт Ощадбанка
Согласно информации Ощадбанка, клиенты могут самостоятельно закрыть лишь некоторые виды карт. Для части из них не предусмотрена возможность осуществления такой процедуры дистанционно. Речь идет о физических картах, которые полноценно закрыть могут только работники банка.
Однако клиенты банка обращаются также с проблемой о невозможности закрытия виртуальных карт Ощадбанка.
"Куда мне обратиться в письменной форме? Чтобы удалили/закрыли лишние виртуальные карты, одна среди которых не рабочая или не совсем рабочая, хотя на нее удается перевести денег, а с нее невозможно, выдает ошибку в конце операции по переводу средств, то же с копилкой, которая к ней привязана. Можно ли их закрыть, если на них есть остаток средств...", — говорится в сообщении.
Правила закрытия карт онлайн
По данным банка, клиенты могут закрывать виртуальные карты дистанционно, подав заявку на портале или в приложении "Ощад 24/7" и выбрав нужную карту. Проблемы с закрытием виртуальной карты могут возникать, если нарушены правила такой процедуры.
Согласно им, на карте не должно быть долгов, также необходимо перевести остаток средств на другие активные счета. Только после этого в личном кабинете можно будет осуществить ее закрытие. Для этого необходимо:
- выбрать нужную карту;
- зайти в раздел "Сервисы";
- нажать пункт "Досрочное закрытие виртуальной карты";
- ознакомиться с условиями закрытия;
- нажать согласие с требованиями такой операции;
- в конце подтвердить операцию через смс-сообщение.
Ранее мы писали, что Ощадбанк предложил обновленную версию карты "Моя кредитка". Клиентам рассказали, какие она имеет преимущества.
Также сообщали, что в Ощадбанке могут начислять комиссии за смс-сообщения. Такое случается из-за перепродажи операторами неактивных номеров.
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