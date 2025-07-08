Ощадбанк випустив оновлену версію кредитної карти — які переваги

Ощадбанк оновив одну з карт з вигідними умовами — деталі
Клієнтам державного "Ощадбанку" стала доступна можливість оформлення оновленої версії кредитної карти "Моя кредитка". У фінустанові назвали її переваги, зокрема, кредитний ліміт до 400 тис. грн та відсутність комісій за найпоширеніші операції.
Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова.
Що треба знати про оновлену карту "Моя кредитка"
Як зазначив керівник Ощадбанку, фінустанова запустила оновлену кредитну картку "Моя кредитка", яка є простим і чесним фінансовим інструментом без прихованих умов.
Нова версія кредитної картки має наступні переваги щодо фінансових операцій:
- не передбачена комісія за зняття готівкових коштів;
- немає комісії за грошові перекази між картками.
Розмір відсоткової ставки під час пільгового періоду:
- до 62 днів для стандартних операцій становить 0,001% на місяць;
- до 92 днів для окремих категорій — 0,001% за місяць;
Інші особливості кредитної картки:
- кредитний ліміт — від 5 тис. до 400 тис. грн;
- розмір мінімального щомісячного платежу дорівнює 5%.
Також не передбачені жодні витрати на обслуговування, зняття коштів чи поповнення рахунку.
Окрім того, немає вимоги щодо обов'язкового страхування клієнтів.
Правила оформлення нової кредитної карти
У банку можуть оформити нову кредитну карту за таких умов:
- для громадян України віком від 21 до 65 років;
- мають постійне джерело доходу;
- відсутній протермінований борг в інших банках.
Здійснити замовлення карти "Моя кредитка" можна такими способами:
- у відділеннях Ощадбанку;
- через мобільний застосунок, навіть якщо громадянин не є клієнтом цього банку.
Нагадаємо, в Ощадбанку уточнили, як діяти громадянам через закінчення терміну дії карт. Вони мають замінити пластикові карти у відділеннях до кінця місяця.
Також ми розповідали про те, що в касах банківських відділень Ощадбанку не обслуговують громадян, які не надають номер телефону. У фінустанові дали пояснення, чому діє відповідна вимога.
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