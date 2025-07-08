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Головна Фінанси Ощадбанк оновив одну з карт з вигідними умовами — деталі

Ощадбанк оновив одну з карт з вигідними умовами — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 06:01
Ощадбанк випустив оновлену версію кредитної карти — які переваги
Банківська картка у руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнтам державного "Ощадбанку" стала доступна можливість оформлення оновленої версії кредитної карти "Моя кредитка". У фінустанові назвали її переваги, зокрема, кредитний ліміт до 400 тис. грн та відсутність комісій за найпоширеніші операції.

Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова.

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Що треба знати про оновлену карту "Моя кредитка"

Як зазначив керівник Ощадбанку, фінустанова запустила оновлену кредитну картку "Моя кредитка", яка є простим і чесним фінансовим інструментом без прихованих умов.

Нова версія кредитної картки має наступні переваги щодо фінансових операцій: 

  • не передбачена комісія за зняття готівкових коштів;
  • немає комісії за грошові перекази між картками.

Розмір відсоткової ставки під час пільгового періоду:

  • до 62 днів для стандартних операцій становить 0,001% на місяць; 
  •  до 92 днів для окремих категорій — 0,001% за місяць; 

Інші особливості кредитної картки:

  • кредитний ліміт — від 5 тис. до 400 тис. грн;
  • розмір мінімального щомісячного платежу дорівнює 5%.

Також не передбачені жодні витрати на обслуговування, зняття коштів чи поповнення рахунку.

Окрім того, немає вимоги щодо обов'язкового страхування клієнтів.

Правила оформлення нової кредитної карти

У банку можуть оформити нову кредитну карту за таких умов:

  • для громадян України віком від 21 до 65 років;
  • мають постійне джерело доходу;
  • відсутній протермінований борг в інших банках.

Здійснити замовлення карти "Моя кредитка" можна такими способами:

  • у відділеннях Ощадбанку;
  • через мобільний застосунок, навіть якщо громадянин не є клієнтом цього банку.

Нагадаємо, в Ощадбанку уточнили, як діяти громадянам через закінчення терміну дії карт. Вони мають замінити пластикові карти у відділеннях до кінця місяця. 

Також ми розповідали про те, що в касах банківських відділень Ощадбанку не обслуговують громадян, які не надають номер телефону. У фінустанові дали пояснення, чому діє відповідна вимога. 

кредити Ощадбанк гроші банки банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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