Ощадбанк випустив оновлену версію кредитної карти — які переваги

Банківська картка у руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнтам державного "Ощадбанку" стала доступна можливість оформлення оновленої версії кредитної карти "Моя кредитка". У фінустанові назвали її переваги, зокрема, кредитний ліміт до 400 тис. грн та відсутність комісій за найпоширеніші операції.

Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про оновлену карту "Моя кредитка"

Як зазначив керівник Ощадбанку, фінустанова запустила оновлену кредитну картку "Моя кредитка", яка є простим і чесним фінансовим інструментом без прихованих умов.

Нова версія кредитної картки має наступні переваги щодо фінансових операцій:

не передбачена комісія за зняття готівкових коштів;

немає комісії за грошові перекази між картками.

Розмір відсоткової ставки під час пільгового періоду:

до 62 днів для стандартних операцій становить 0,001% на місяць;

до 92 днів для окремих категорій — 0,001% за місяць;

Інші особливості кредитної картки:

кредитний ліміт — від 5 тис. до 400 тис. грн;

розмір мінімального щомісячного платежу дорівнює 5%.

Також не передбачені жодні витрати на обслуговування, зняття коштів чи поповнення рахунку.

Окрім того, немає вимоги щодо обов'язкового страхування клієнтів.

Правила оформлення нової кредитної карти

У банку можуть оформити нову кредитну карту за таких умов:

для громадян України віком від 21 до 65 років;

мають постійне джерело доходу;

відсутній протермінований борг в інших банках.

Здійснити замовлення карти "Моя кредитка" можна такими способами:

у відділеннях Ощадбанку;

через мобільний застосунок, навіть якщо громадянин не є клієнтом цього банку.

Нагадаємо, в Ощадбанку уточнили, як діяти громадянам через закінчення терміну дії карт. Вони мають замінити пластикові карти у відділеннях до кінця місяця.

Також ми розповідали про те, що в касах банківських відділень Ощадбанку не обслуговують громадян, які не надають номер телефону. У фінустанові дали пояснення, чому діє відповідна вимога.