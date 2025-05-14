Арешт пенсій в Ощадбанку — яку дозволено суму до зняття у 2025 році

Жінка та чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" розповіли, що мають труднощі з доступом до дозволеної законодавством суми арештованої пенсійної картки. У банку пояснили, коли та скільки дозволено знімати коштів у 2025 році.

Про це йдеться на офіційній сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

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Проблема з доступом до коштів арештованих рахунків

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнтці заблокували пенсійну картку через арешт рахунків. Постановою виконавця картку визначили як витратну. Згідно із заявою, жінці надали право знімати з неї гроші в рамках щомісячної певної суми. Однак їй досі не надали можливості зробити це.

"Чому співробітники вашого банку за цілий день, а саме з 8:30, досі не розблокували мені карту для того, щоб я мала можливість зняти свою пенсію?... Сьогодні за цілий день ніхто навіть не взяв його роботу, хоча у відділенні кажуть, що протягом години мали розблокувати. Питання, коли банк розгляне мою заяву, щоб я могла отримати свої кошти?", — йдеться у повідомленні.

Термін розблокування соцрахунків та дозволена сума до зняття

В Ощадбанку пояснили, що в рамках чинного законодавства всі постанови опрацьовуються фінустановою, дотримуючись черги їх надходження.

"Всі постанови опрацьовуються банком в порядку черги їх надходження. Постанови на визначення поточного рахунку опрацьовуються автоматично і відбувається це, зазвичай, впродовж одного робочого дня. Тільки-но постанова буде опрацьована ви отримаєте про це відповідне смс та зможете зняти кошти в касі банку", — повідомили у фінустанові.

Блокування рахунків пенсіонерів відбувається, адже такі картки не мають спеціального статусу. У зв'язку з цим необхідне окреме надходження від виконавчої служби постанови на розблокування лише частини коштів, дозволеної до використання протягом місяця.

Законодавство дозволяє до зняття суму у розмірі, що не перевищує дві мінімальні заробітні плати. У 2025 році розмір "мінімалки" становить 8 тис. грн, тобто клієнт матиме право використовувати 16 тис. грн із арештованого рахунку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Нагадаємо, в Ощадбанку частина клієнтів отримала нові можливості. Декому стала доступною сучасна функція Tap to add card, що дозволить легко приєднати картку до цифрового гаманця.

Також ми писали, що в Ощадбанку днями виникли перебої у мобільному застосунку в сервісі перегляду історії платежів. У банку повідомили, що фахівці працюють над усуненням проблеми.