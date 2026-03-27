Закриття рахунків в Ощадбанку: пенсіонери мають проблеми

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" діють спеціальні правила закриття пенсійних рахунків. Громадян просять особисто прибути у банківське відділення, а в деяких випадках — двічі, адже не передбачена можливість виконання кількох фінансових операцій за один раз.

із посиланням на інформацію порталу Мінфін, де українці залишають відгуки про роботу банків.

Проблеми із закриттям пенсійних рахунків в Ощадбанку

Як зазначається в одному з повідомлень, у державному банку не передбачений дистанційний варіант закриття рахунків. Через це людям похилого віку необхідно самотужки прибувати у банк.

Громадянка розповіла, що у держбанку процедура для найбільш уразливих категорій громадян максимально ускладнена, порівняно з іншими банками. Попри похилий вік, громадянам доводиться, докладати зусиль для загалом простої операції.

Жінка зауважила, що було організовано підвезення пенсіонера для здійснення такої процедури, однак, виявилося, що за один раз повністю припинити обслуговування неможливо, оскільки на рахунку залишалися гроші для зняття. В один день допускається зняття коштів, а в інший — закриття рахунку.

"Сьогодні мені довелося повезти свого сусіда діда в Ощадбанк м. Суми, вул. Петропавлівська для закриття пенсійного рахунку, мало того, що на минулому тижні я заїхала, спитала, чи зможемо ми зняти пенсію і закрити рахунок, якщо у вашому відділенні відкривали його (бо якщо рахунок відкрити у іншому відділенні, то і закривати там його треба, що є не нормально), відповіли "так", приїздить — все зробимо, а сьогодні сказали можна зняти тільки пенсію, а завтра привозьте діда закривати рахунок, бо дві операції в день провести неможливо... В інших банках всі операції можна провести в один день, в Ощадбанку ні, чому?...", — йдеться у повідомленні.

Правила закриття рахунків в Ощаді

Згідно з правилами Ощадбанку, громадяни, які бажають закрити рахунки в Ощадбанку, для цього зобов'язані написати заяву у банку. Якщо на рахунку залишаються гроші, їх необхідно вивести або шляхом переказу на інший рахунок, або через касу банку.

Також клієнти мусять погасити борги за рахунком, інакше фінустанова не зможе закрити рахунок, попри звернення громадянина.

Звертатися для закриття рахунку необхідно у те відділення, де було видано картку, або в тій же області.

Часті питання

Чому Ощадбанк може нараховувати комісію, попри закриття рахунку

Держбанк може законно нараховувати комісію, попри те, що громадяни нібито закрили рахунки за "обслуговування неактивного рахунку". З такими випадками іноді стикаються клієнти фінустанови. За інформацією банку, таке можливо через неправильне закриття рахунку.

Недостатньо просто закрити картку у застосунку, необхідно писати заяву, вивести залишок та віддати картку для знищення. Якщо один із пунктів не буде виконано, картка вважатиметься чинною, й передбачатиметься списання комісії.

Який розмір комісії за незакриті рахунки в Ощадбанку

На випадки, коли клієнт не користується карткою, передбачене списання спеціальної комісії у розмірі близько 100 грн. Таку суму починають стягувати, якщо рахунок понад рік був неактивний. Однак гроші в борг не списуються за нестачі коштів на рахунку.

Після цього періоду банк переносить всі невиведені кошти на балансовий рахунок. У разі, якщо клієнт понад три роки не звертатиметься за грошима, то Ощадбанк автоматично повністю закриє рахунок.