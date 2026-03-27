Закрытие счетов в Ощадбанке: пенсионеры имеют проблемы

В государственном "Ощадбанке" действуют специальные правила закрытия пенсионных счетов. Граждан просят лично прибыть в банковское отделение, а в некоторых случаях — дважды, ведь не предусмотрена возможность выполнения нескольких финансовых операций за один раз.

Проблемы с закрытием пенсионных счетов в Ощадбанке

Как отмечается в одном из сообщений, в государственном банке не предусмотрен дистанционный вариант закрытия счетов. Поэтому пожилым людям необходимо самостоятельно прибывать в банк.

Гражданка рассказала, что в госбанке процедура для наиболее уязвимых категорий граждан максимально усложнена по сравнению с другими банками. Несмотря на преклонный возраст, гражданам приходится прилагать усилия для в целом простой операции.

Женщина отметила, что был организован подвоз пенсионера для осуществления такой процедуры, однако, оказалось, что за один раз полностью прекратить обслуживание невозможно, поскольку на счету оставались деньги для снятия. В один день допускается снятие средств, а в другой — закрытие счета.

"Сегодня мне пришлось повезти своего соседа деда в Ощадбанк г. Сумы, ул. Петропавловская для закрытия пенсионного счета, мало того, что на прошлой неделе я заехала, спросила, сможем ли мы снять пенсию и закрыть счет, если в вашем отделении открывали его (потому что если счет открыть в другом отделении, то и закрывать там его надо, что не нормально), ответили "да", приезжает — все сделаем, а сегодня сказали можно снять только пенсию, а завтра привозите деда закрывать счет, потому что две операции в день провести невозможно... В других банках все операции можно провести в один день, в Ощадбанке нет, почему?...", — говорится в сообщении.

Правила закрытия счетов в Ощаде

Согласно правилам Ощадбанка, граждане, желающие закрыть счета в Ощадбанке, для этого обязаны написать заявление в банке. Если на счету остаются деньги, их необходимо вывести либо путем перевода на другой счет, либо через кассу банка.

Также клиенты должны погасить долги по счету, иначе финучреждение не сможет закрыть счет, несмотря на обращение гражданина.

Обращаться для закрытия счета необходимо в то отделение, где была выдана карта, или в той же области.

Частые вопросы

Почему Ощадбанк может начислять комиссию, несмотря на закрытие счета

Госбанк может законно начислять комиссию, несмотря на то, что граждане якобы закрыли счета за "обслуживание неактивного счета". С такими случаями иногда сталкиваются клиенты финучреждения. По информации банка, такое возможно из-за неправильного закрытия счета.

Недостаточно просто закрыть карту в приложении, необходимо писать заявление, вывести остаток и отдать карту для уничтожения. Если один из пунктов не будет выполнен, карта будет считаться действующей, и будет предусматриваться списание комиссии.

Какой размер комиссии за незакрытые счета в Ощадбанке

На случаи, когда клиент не пользуется картой, предусмотрено списание специальной комиссии в размере около 100 грн. Такую сумму начинают взимать, если счет более года был неактивен. Однако деньги в долг не списываются при недостатке средств на счету.

После этого периода банк переносит все невыведенные средства на балансовый счет. В случае, если клиент более трех лет не будет обращаться за деньгами, то Ощадбанк автоматически полностью закроет счет.