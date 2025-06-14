Закриття кредитних карт в Ощадбанку — що варто знати клієнтам у 2025 році

Картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть зіткнутися з деякими труднощами у разі бажання закрити кредитні картки. У фінустанові діють особливі правила для відповідної процедури.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію держбанку.

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Основна проблема у питанні закриття пластикової картки Ощадбанку полягає у тому, що там досі не запроваджено можливості робити це дистанційно на відміну від інших українських банків.

Тобто в разі необхідності закрити рахунок людина має особисто звернутися до банку з документом, де підтверджуватиметься особа, та самою карткою, навіть якщо перебуває за кордоном чи на окупованій території.

Механізм полягає наступним чином:

візит клієнта до банківської установи;

написання відповідної заяви;

здача кредитної картки для подальшої утилізації працівнику фінустанови (її мають розрізати при клієнтові).

Також важливо подбати про те, щоб на момент закриття картки на рахунку не було жодної заборгованості, а кошти потрібно заздалегідь переказати на інші рахунки.

Саме відсутність коштів та боргів на рахунку прискорить механізм анулювання картки. Повністю закрити картку можна за 30 днів з часу подання заявки.

Коли можливе закриття карти онлайн

Клієнти можуть закривати дистанційно виключно віртуальні картки. Для цього необхідно подати заявку на порталі чи в застосунку "Ощад 24/7", обравши потрібну картку.



Перед процедурою необхідно переказати залишок коштів на інший активний рахунок. Після цього в особистому кабінеті потрібно:

обрати картку, яка має бути закрита;

знайти розділ "Сервіси";

обрати пункт "Дострокове закриття віртуальної картки";

перечитати умови закриття;

натиснути згоду з усіма вимогами здійснення операції;

підтвердити операцію через SMS-повідомлення.

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