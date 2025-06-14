Закриття кредитних карт в Ощадбанку — що варто знати клієнтам у 2025 році

Закриття карт в Ощадбанку — які діють правила у 2025 році
Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть зіткнутися з деякими труднощами у разі бажання закрити кредитні картки. У фінустанові діють особливі правила для відповідної процедури.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію держбанку.
Правила закриття кредитних карток Ощадбанку у 2025 році
Основна проблема у питанні закриття пластикової картки Ощадбанку полягає у тому, що там досі не запроваджено можливості робити це дистанційно на відміну від інших українських банків.
Тобто в разі необхідності закрити рахунок людина має особисто звернутися до банку з документом, де підтверджуватиметься особа, та самою карткою, навіть якщо перебуває за кордоном чи на окупованій території.
Механізм полягає наступним чином:
- візит клієнта до банківської установи;
- написання відповідної заяви;
- здача кредитної картки для подальшої утилізації працівнику фінустанови (її мають розрізати при клієнтові).
Також важливо подбати про те, щоб на момент закриття картки на рахунку не було жодної заборгованості, а кошти потрібно заздалегідь переказати на інші рахунки.
Саме відсутність коштів та боргів на рахунку прискорить механізм анулювання картки. Повністю закрити картку можна за 30 днів з часу подання заявки.
Коли можливе закриття карти онлайн
Клієнти можуть закривати дистанційно виключно віртуальні картки. Для цього необхідно подати заявку на порталі чи в застосунку "Ощад 24/7", обравши потрібну картку.
Перед процедурою необхідно переказати залишок коштів на інший активний рахунок. Після цього в особистому кабінеті потрібно:
- обрати картку, яка має бути закрита;
- знайти розділ "Сервіси";
- обрати пункт "Дострокове закриття віртуальної картки";
- перечитати умови закриття;
- натиснути згоду з усіма вимогами здійснення операції;
- підтвердити операцію через SMS-повідомлення.
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