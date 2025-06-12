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Головна Фінанси Комісії в Ощадбанку — за що списують по 100 грн щомісяця

Комісії в Ощадбанку — за що списують по 100 грн щомісяця

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Дата публікації: 12 червня 2025 06:01
Комісійні стягнення в Ощадбанку — з яких рахунків списують по 100 грн
Банківське відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Комісія за відсутність операцій за рахунком в Ощадбанку Тарифи за обслуговування в Ощадбанку у 2025 році

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, за яких умов можливе списання комісії за відсутність фінансових операцій за рахунком. Відповідно до тарифної політики, банк має право стягувати 100 грн, а якщо коштів недостатньо, то залишок на рахунку. 

Про це повідомили на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Комісія за відсутність операцій за рахунком в Ощадбанку

З відповідною проблемою звернувся один із клієнтів банку, зазначивши, що отримав повідомлення від банку про те, що згідно з правилами банку, стягнуто суму у 100 грн за "обслуговування неактивних рахунків".

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"Прийшло повідомлення про зняття коштів за неактивний рахунок. Я не розумію, який ще неактивний рахунок в мене є? За додатком в мене один рахунок карти. Бот не працює. Можна дізнатись, що це за списання", — йдеться у зверненні.

Тарифи за обслуговування в Ощадбанку у 2025 році

Як пояснив представник банку, згідно з внутрішніми правилами, встановлено комісію за обслуговування неактивного карткового рахунку.

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Так, за тарифами банку, передбачається стягнення 100 грн в місяць у випадку, якщо за картковим рахунком протягом 12 місяців не здійснювались активні операції. А саме не було:

  • зняття коштів;
  • розрахунку в торгових мережах;
  • онлайн-оплати в мережі Інтернет;
  • поповнення мобільного телефону;
  • грошових переказів. 

Водночас, якщо на рахунку немає повної суми для погашення, банк спише тільки залишок, однак в "мінус" рахунок не піде. 

"Для уникнення подібних списань ми рекомендуємо хоча б раз в рік провести будь-яку активну операцію по карті", — пояснили у фінустанові.

Також у банку порадили для предметної перевірки інформації за картою звертатися до контакт-центру за номером телефону: 0800210800. Оператор здійснить перевірку, чи дійсно було відповідне списання.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку уточнили, чому пенсіонерам надходить сповіщення про необхідність пройти процедуру актуалізації даних. Також дали інструкцію, як це зробити онлайн.  

Ще писали про те, в Ощадбанку може виникнути кредитний борг, якщо не знати про особливості правил опрацювання переказів. На таку проблему скаржаться деякі клієнти. 

Ощадбанк гроші банки банківські рахунки комісія
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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