Комісійні стягнення в Ощадбанку — з яких рахунків списують по 100 грн

Комісії в Ощадбанку — за що списують по 100 грн щомісяця
У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, за яких умов можливе списання комісії за відсутність фінансових операцій за рахунком. Відповідно до тарифної політики, банк має право стягувати 100 грн, а якщо коштів недостатньо, то залишок на рахунку.
Про це повідомили на сторінці банку у соцмережі Facebook.
Комісія за відсутність операцій за рахунком в Ощадбанку
З відповідною проблемою звернувся один із клієнтів банку, зазначивши, що отримав повідомлення від банку про те, що згідно з правилами банку, стягнуто суму у 100 грн за "обслуговування неактивних рахунків".
"Прийшло повідомлення про зняття коштів за неактивний рахунок. Я не розумію, який ще неактивний рахунок в мене є? За додатком в мене один рахунок карти. Бот не працює. Можна дізнатись, що це за списання", — йдеться у зверненні.
Тарифи за обслуговування в Ощадбанку у 2025 році
Як пояснив представник банку, згідно з внутрішніми правилами, встановлено комісію за обслуговування неактивного карткового рахунку.
Так, за тарифами банку, передбачається стягнення 100 грн в місяць у випадку, якщо за картковим рахунком протягом 12 місяців не здійснювались активні операції. А саме не було:
- зняття коштів;
- розрахунку в торгових мережах;
- онлайн-оплати в мережі Інтернет;
- поповнення мобільного телефону;
- грошових переказів.
Водночас, якщо на рахунку немає повної суми для погашення, банк спише тільки залишок, однак в "мінус" рахунок не піде.
"Для уникнення подібних списань ми рекомендуємо хоча б раз в рік провести будь-яку активну операцію по карті", — пояснили у фінустанові.
Також у банку порадили для предметної перевірки інформації за картою звертатися до контакт-центру за номером телефону: 0800210800. Оператор здійснить перевірку, чи дійсно було відповідне списання.
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