Комісійні стягнення в Ощадбанку — з яких рахунків списують по 100 грн

Банківське відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, за яких умов можливе списання комісії за відсутність фінансових операцій за рахунком. Відповідно до тарифної політики, банк має право стягувати 100 грн, а якщо коштів недостатньо, то залишок на рахунку.

Про це повідомили на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Комісія за відсутність операцій за рахунком в Ощадбанку

З відповідною проблемою звернувся один із клієнтів банку, зазначивши, що отримав повідомлення від банку про те, що згідно з правилами банку, стягнуто суму у 100 грн за "обслуговування неактивних рахунків".

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"Прийшло повідомлення про зняття коштів за неактивний рахунок. Я не розумію, який ще неактивний рахунок в мене є? За додатком в мене один рахунок карти. Бот не працює. Можна дізнатись, що це за списання", — йдеться у зверненні.

Тарифи за обслуговування в Ощадбанку у 2025 році

Як пояснив представник банку, згідно з внутрішніми правилами, встановлено комісію за обслуговування неактивного карткового рахунку.

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Так, за тарифами банку, передбачається стягнення 100 грн в місяць у випадку, якщо за картковим рахунком протягом 12 місяців не здійснювались активні операції. А саме не було:

зняття коштів;

розрахунку в торгових мережах;

онлайн-оплати в мережі Інтернет;

поповнення мобільного телефону;

грошових переказів.

Водночас, якщо на рахунку немає повної суми для погашення, банк спише тільки залишок, однак в "мінус" рахунок не піде.

"Для уникнення подібних списань ми рекомендуємо хоча б раз в рік провести будь-яку активну операцію по карті", — пояснили у фінустанові.

Також у банку порадили для предметної перевірки інформації за картою звертатися до контакт-центру за номером телефону: 0800210800. Оператор здійснить перевірку, чи дійсно було відповідне списання.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку уточнили, чому пенсіонерам надходить сповіщення про необхідність пройти процедуру актуалізації даних. Також дали інструкцію, як це зробити онлайн.

Ще писали про те, в Ощадбанку може виникнути кредитний борг, якщо не знати про особливості правил опрацювання переказів. На таку проблему скаржаться деякі клієнти.