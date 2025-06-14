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Главная Финансы Закрытие карт в Ощадбанке — какие действуют правила в 2025 году

Закрытие карт в Ощадбанке — какие действуют правила в 2025 году

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Дата публикации 14 июня 2025 06:01
Закрытие кредитных карт в Ощадбанке — что стоит знать клиентам в 2025 году
Карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Правила закрытия кредитных карт Ощадбанка в 2025 году Когда возможно закрытие карты онлайн

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" могут столкнуться с некоторыми трудностями при желании закрыть кредитные карты. В финучреждении действуют особые правила для соответствующей процедуры.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка.

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Правила закрытия кредитных карт Ощадбанка в 2025 году

Основная проблема в вопросе закрытия пластиковой карты Ощадбанка заключается в том, что там до сих пор не введена возможность делать это дистанционно в отличие от других украинских банков.

То есть в случае необходимости закрыть счет человек должен лично обратиться в банк с документом, где будет подтверждаться личность, и самой картой, даже если находится за границей или на оккупированной территории.

Механизм заключается следующим образом:

  • визит клиента в банковское учреждение;
  • написание соответствующего заявления;
  • сдача кредитной карты для дальнейшей утилизации работнику финучреждения (ее должны разрезать при клиенте).

Также важно позаботиться о том, чтобы на момент закрытия карты на счету не было никакой задолженности, а средства нужно заранее перевести на другие счета.

Именно отсутствие средств и долгов на счету ускорит механизм аннулирования карты. Полностью закрыть карту можно за 30 дней с момента подачи заявки.

Когда возможно закрытие карты онлайн

Клиенты могут закрывать дистанционно исключительно виртуальные карты. Для этого необходимо подать заявку на портале или в приложении "Ощад 24/7", выбрав нужную карту.

Перед процедурой необходимо перевести остаток средств на другой активный счет. После этого в личном кабинете нужно:

  • выбрать карту, которая должна быть закрыта;
  • найти раздел "Сервисы";
  • выбрать пункт "Досрочное закрытие виртуальной карты";
  • перечитать условия закрытия;
  • нажать согласие со всеми требованиями осуществления операции;
  • подтвердить операцию через SMS-сообщение.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ощадбанке сообщили, когда грозит взыскание комиссии за отсутствие операций по счету. Также известно, какие предусмотрены тарифы.

Еще писали о том, что в Ощадбанке сообщили, почему пенсионерам приходит уведомление о процедуре актуализации данных. Там предоставили инструкцию, как это сделать правильно.

кредиты Ощадбанк банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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