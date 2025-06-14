Закрытие кредитных карт в Ощадбанке — что стоит знать клиентам в 2025 году

Закрытие карт в Ощадбанке — какие действуют правила в 2025 году
Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" могут столкнуться с некоторыми трудностями при желании закрыть кредитные карты. В финучреждении действуют особые правила для соответствующей процедуры.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка.
Правила закрытия кредитных карт Ощадбанка в 2025 году
Основная проблема в вопросе закрытия пластиковой карты Ощадбанка заключается в том, что там до сих пор не введена возможность делать это дистанционно в отличие от других украинских банков.
То есть в случае необходимости закрыть счет человек должен лично обратиться в банк с документом, где будет подтверждаться личность, и самой картой, даже если находится за границей или на оккупированной территории.
Механизм заключается следующим образом:
- визит клиента в банковское учреждение;
- написание соответствующего заявления;
- сдача кредитной карты для дальнейшей утилизации работнику финучреждения (ее должны разрезать при клиенте).
Также важно позаботиться о том, чтобы на момент закрытия карты на счету не было никакой задолженности, а средства нужно заранее перевести на другие счета.
Именно отсутствие средств и долгов на счету ускорит механизм аннулирования карты. Полностью закрыть карту можно за 30 дней с момента подачи заявки.
Когда возможно закрытие карты онлайн
Клиенты могут закрывать дистанционно исключительно виртуальные карты. Для этого необходимо подать заявку на портале или в приложении "Ощад 24/7", выбрав нужную карту.
Перед процедурой необходимо перевести остаток средств на другой активный счет. После этого в личном кабинете нужно:
- выбрать карту, которая должна быть закрыта;
- найти раздел "Сервисы";
- выбрать пункт "Досрочное закрытие виртуальной карты";
- перечитать условия закрытия;
- нажать согласие со всеми требованиями осуществления операции;
- подтвердить операцию через SMS-сообщение.
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