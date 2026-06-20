У ПриватБанку під час підтвердження джерел коштів можуть чекати проблеми

Жінка з карткою, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" може блокувати рахунки клієнтів у зв'язку з необхідністю проведення перевірок у разі появи підозр щодо легальності операцій відповідно до закону щодо фінансового моніторингу. Як поясннюють у банку, для зняття обмежень громадянам достатньо лише подати підтвердження джерел коштів, однак деякі українці стверджують, що відповідна процедура є тривалою та ускладненою.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Мінфін.

Які проблеми із законністю коштів мають клієнти ПриватБанку

Про труднощі із процедурою підтвердження походження коштів розповіла одна із клієнток фінустанови.

Вона зазначила, що банк надіслав запит на підтвердження походження грошей, після чого звернулась у відділення, де подала письмове пояснення та довідку ОК-7. Якийсь час проблем не було, однак згодом фінустанова знову надіслала відповідне повідомлення.

У контакт-центрі банку пояснили, що довідка ОК-7 була поганої якості, а тому додатково надала роздрукований варіант.

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Додатково у банку попросили надати пояснення, куди переводились кошти. Жінці довелося ще раз звертатися до відділення із поясненням у письмовому вигляді. На це у фінустанові знову запевнили, що питань з боку банку немає.

Однак з часом клієнтка повторно почала отримувати аналогічні повідомлення про надання пояснень щодо надходження коштів. Громадянці ще кілька разів довелось звертатись до відділення, де ситуація повторилась і її запевняли, що проблем нема. У підсумку клієнтка вирішила відмовитись від співпраці з банком.

"До цього я вже 3 рази була у відділенні і постійно на звʼязку з операторами банку. В мене немає скільки часу ходити туди-сюди, і я пішла написала заяву на розірвання ділових відносин", — йдеться у повідомленні.

Вона зауважила, що процедура припинення співпраці також виявилась більш тривалою, ніж заявлено правилами банку.

Як ПриватБанк повертає гроші

За інформацією пресслужби ПриватБанку, фінустанова може блокувати кошти з проханням надати документи щодо законності з подальшою верифікацією. Якщо з клієнтом припинили співпрацю, то відводиться 30 днів для того, щоб прийти у відділення банку та надати рахунок іншої фінустанови, куди будуть переказані гроші. Також просять написати заяву про переведення залишку коштів.

Окрім того, потрібно надати:

реквізити рахунку в іншому банку;

паспорт громадянина;

документ, що засвідчує реєстрацію в Держреєстрі фізосіб-платників податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків.

Якщо спливе 30 днів, а клієнт не звернеться за коштами, то ПриватБанк переведе залишок на окремий аналітичний балансовий рахунок з обліку боргів за недіючими рахунками, проте за першою вимогою банк зобов'язаний повернути кошти клієнту.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто і навіщо повинен подати інформацію ПриватБанку протягом 30 днів. Як зазначають у держустанові, йдеться про вимогу актуалізації даних, що закріплено законом. Ігнорування такої вимоги у відведений термін може загрожувати блокуванням рахунку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк та міжнародна платіжна система Paysera запустили отримання переказів через новий сервіс. Користувачі можуть більш оперативно надсилати кошти з-за кордону зі смартфонів, використовуючи міжнародні грошові перекази PrivatMoney. Отримати гроші можна як у євровалюті, так і в гривнях.