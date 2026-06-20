В «ПриватБанке» при подтверждении источников средств могут возникнуть проблемы

Женщина с картой, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" может блокировать счета клиентов в связи с необходимостью проведения проверок в случае возникновения подозрений относительно законности операций в соответствии с законом о финансовом мониторинге. Как поясняют в банке, для снятия ограничений гражданам достаточно лишь предоставить подтверждение источников средств, однако некоторые украинцы утверждают, что соответствующая процедура является длительной и сложной.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Минфин.

Какие проблемы с законностью средств имеют клиенты ПриватБанка

О трудностях с процедурой подтверждения происхождения средств рассказала одна из клиенток финучреждения.

Она отметила, что банк направил запрос на подтверждение происхождения денег, после чего она обратилась в отделение, где подала письменное объяснение и справку ОК-7. Некоторое время проблем не было, однако впоследствии финучреждение вновь направило соответствующее уведомление.

В контакт-центре банка объяснили, что справка ОК-7 была плохого качества, поэтому она дополнительно предоставила распечатанный вариант.

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Кроме того, в банке попросили предоставить объяснение, куда переводились средства. Женщине пришлось еще раз обращаться в отделение с письменным объяснением. На это в финансовом учреждении снова заверили, что вопросов со стороны банка нет.

Однако со временем клиентка вновь начала получать аналогичные уведомления с просьбой предоставить объяснения относительно поступления средств. Гражданке еще несколько раз пришлось обращаться в отделение, где ситуация повторилась, и ей заверили, что проблем нет. В итоге клиентка решила отказаться от сотрудничества с банком.

"До этого я уже три раза была в отделении и постоянно на связи с операторами банка. У меня нет времени ходить туда-сюда, и я пошла и написала заявление о расторжении деловых отношений", — говорится в сообщении.

Она отметила, что процедура прекращения сотрудничества также оказалась более длительной, чем предусмотрено правилами банка.

Как ПриватБанк возвращает деньги

По информации пресс-службы ПриватБанка, финучреждение может заблокировать средства с просьбой предоставить документы, подтверждающие законность, с последующей верификацией. Если с клиентом прекратили сотрудничество, то отводится 30 дней для того, чтобы прийти в отделение банка и предоставить реквизиты другого финансового учреждения, куда будут переведены деньги. Также просят написать заявление о переводе остатка средств.

Кроме того, необходимо предоставить:

реквизиты счета в другом банке;

паспорт гражданина;

документ, подтверждающий регистрацию в Госреестре физических лиц-налогоплательщиков с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.

Если истечет 30 дней, а клиент не обратится за средствами, то ПриватБанк переведет остаток на отдельный аналитический балансовый счет по учету задолженности по недействующим счетам, однако по первому требованию банк обязан вернуть средства клиенту.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто и зачем должен предоставить информацию ПриватБанку в течение 30 дней. Как отмечают в госучреждении, речь идет о требовании актуализации данных, закрепленном законом. Игнорирование такого требования в установленный срок может повлечь за собой блокировку счета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк и международная платежная система Paysera запустили получение переводов через новый сервис. Пользователи могут более оперативно отправлять средства из-за рубежа со смартфонов, используя международные денежные переводы PrivatMoney. Получить деньги можно как в евро, так и в гривнах.