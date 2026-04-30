ПриватБанк покращив одну із послуг: як і для кого змінився функціонал

Смартфон, банківське відділення.

Державний "ПриватБанк" оновив один із онлайн-сервісів для своїх бізнес-клієнтів. Зміни у мобільному застосунку для ФОП та юридичних осіб запустили для полегшення подання податкової звітності.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру банку, інформують Новини.LIVE.

Детальніше про нову послугу ПриватБанку

Оновлення сервісу покликане спростити процедуру подання податкової звітності для бізнесу. Йдеться про послугу "Книга обліку доходів та витрат" у застосунку для підприємців "Приват24 для бізнесу". Тепер клієнти можуть завантажувати виписки не тільки з ПриватБанку, а й з будь-яких інших українських фінустанов.

Так, якщо рахунки відкриті одразу в кількох банках, то підприємцям більше не потрібно буде вручну переносити всі платежі та надходження в облік. Для цього достатньо буде лише один раз завантажити виписку. Після цього система сама підтягне всю необхідну інформацію (суми, дати) та збере все в єдину книгу.

У банку перелічили ключові переваги оновленої послуги для підприємців та бухгалтерів:

Єдине вікно обліку — що значно спростить підготовку звітності для бізнесу, який має рахунки в кількох фінустановах. Весь фінансовий потік контролюватиметься в одному місці, незалежно від банківської установи обслуговування. Мінімізація помилок — завантаження даних в автоматичному порядку позбавить необхідності вручну вписувати всі транзакції, що є критично важливо для бухгалтерів, адже зведе до мінімуму ризики помилок та дублювання записів. Швидка інтеграція — після вибору файлу виписки система самостійно зможе розпізнати дати та суми надходжень, оперативно інтегруючи до загального реєстру.

У ПриватБанку пояснили, що опцію імпорту виписки можна отримати у "Приват24 для бізнесу". Для цього треба:

зайти у розділ "Електронна звітність";

відкрити "Книгу обліку доходів".

Які можливості "Приват24 для бізнесу"

Мобільний застосунок "Приват24 для бізнесу" дозволяє керувати процесом прямо зі смартфона. У ньому можна:

формувати виписки за періоди, надсилати через будь-який месенджер, контролювати операції за рахунками;

створювати платежі в гривні собі на картку/рахунок, за реквізитами контрагента/партнера або платежі до бюджету;

відкривати рахунки (крім першого), закривати, перейменовувати рахунок для зручного користування;

створювати та надсилати електронну звітність і податкові декларації до органів контролю;

створювати запити до податкової щодо розрахунків із бюджетом;

створювати та редагувати рахунки-фактури;

перевіряти українські компанії та ФОП через Українське бюро кредитних історій;

підписувати та надсилати відомості на виплату зарплати;

відкривати бізнес-картки ("Ключ до рахунку", корпоративні та паливні картки);

переглядати доступні ліміти кредитування, подати заявку на кредит і відстежити статус її виконання;

сформувати SmartID.

