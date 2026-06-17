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Головна Фінанси Перекази у ПриватБанку по-новому: що змінилося для клієнтів

Перекази у ПриватБанку по-новому: що змінилося для клієнтів

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 07:01
ПриватБанк розширив можливості для переказів коштів: як працює новий сервіс
Картка та банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" зможуть отримувати грошові перекази з-за кордону через мобільний застосунок міжнародної платіжної системи Paysera. Відповідний сервіс суттєво спростить процес відправлення та забезпечить миттєве зарахування коштів.

Про це повідомляє пресслужба банку, передають Новини.LIVE.

Детальніше про перекази через Paysera на рахунки ПриватБанку

За інформацією фінустанови, ПриватБанк разом міжнародною платіжною системою Paysera оголосили про можливість отримання переказів через новий зручний сервіс.

Користувачам Paysera можна буде оперативно надсилати кошти з-за кордону в Україну зі свого смартфона, шляхом використання міжнародних грошових переказів PrivatMoney. 

Як пояснюють у банку, інтеграція сервісів дозволить відправникам робити перекази у євро (EUR):

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  • на валютні/гривневі рахунки ПриватБанку;
  • на гривневі рахунки інших українських банківських установ.

Водночас, отримувачі в Україні матимуть змогу одержувати гроші як у євровалюті, так і в гривнях.

У ПриватБанку зауважили, що роблять усе можливе для того, щоб в українських громадян за кордоном були надійні інструменти для надання фінансової допомоги рідним на батьківщині. 

"Інтеграція PrivatMoney у мобільний додаток Paysera суттєво спрощує процес відправки коштів та забезпечує миттєве зарахування", — йдеться у заяві.

Як отримати грошові перекази клієнтам ПриватБанку

За повідомленням пресслужби, сервіс доступний усім користувачам мобільного застосунку Paysera. Для того, щоб здійснити переказ коштів, потрібно виконати кілька кроків. А саме:

  • необхідно зайти у власний аккаунт;
  • у меню обрати пункт "Перекази";
  • зайти в "Новий переказ";
  • натиснути на опцію "PrivatMoney";
  • вказати спосіб відправки коштів (IBAN/Готівка);
  • зазначити дані та підтвердити операцію.

У разі обрання варіанту переказу за банківськими реквізитами (IBAN) та зазначенням номеру рахунку отримувача — гроші мають надійти автоматично. Під час способу переказу "Готівка" відправникові надійде контрольний номер, який необхідно буде передати отримувачу. 

Такі операції на карти ПриватБанку не передбачатимуть стягнення комісії з отримувача. Одержати таким чином кошти можна:

  • через мобільний застосунок "Приват24";
  • вебверсію "Приват24";
  • термінали самообслуговування;
  • банкомати ПриватБанку. 

Окрім того, це зробити можна:

  • через службу підтримки за контактним номером телефону 3700;
  • чат "Допомога Онлайн" у "Приват24";
  • у будь-якому банківському відділенні.

Ще Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк рекомендує деяким клієнтам змінити фінансовий номер телефону, до якого привʼязаний рахунок. Така вимога актуальна у тому випадку, коли неможливе усунення технічного збою у програмному забезпеченні. Про таку проблему розповіли самі клієнти.   

Також Новини.LIVE писали, скільки коштів можна одержати на платіжну картку. Для переважної більшості клієнтів передбачений ліміт до 1 млн грн або до 350 переказів щомісяця. Мова йде про операції з карти на карту, за реквізитами IBAN. У разу переказу грошей між власними рахунками, то на відповідні операції ліміт не поширюється. 

ПриватБанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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