Закінчення терміну дії карт Ощадбанку — хто залишився без грошей

Деякі клієнти держфінустанови "Ощадбанк" мали замінити старі платіжні картки, які потрапили під блокування, звернувшись до відділень банку. Однак дехто зіткнувся з проблемою неможливості оформлення нової картки.

Така ситуація описана у повідомленні на порталі "Мінфін", де можна залишити відгук про роботу банків, інформують Новини.LIVE.

Проблема з заміною старих карт Ощадбанку

На порталі одна з громадянок, яка перебуває за кордоном, розповіла про проблему неможливості заміни старих карт Ощадбанку. У фінустанові не передбачена така можливість у дистанційному режимі, тоді як прибути в Україну немає змоги.

"Я перебуваю за кордоном (у Норвегії) через війну та є працівником державної установи України. На мій рахунок в Ощадбанку було перераховано зарплату в сумі 12 568,44 грн, проте банк заблокував доступ до коштів через закінчення терміну дії картки. У додатку відображається повідомлення: "Ми доставимо картку у відділення". Приїхати фізично в Україну я не можу. Оформлення нотаріальної довіреності в Норвегії коштує більше, ніж сума залишку на рахунку (близько 5000−6000 крон), що робить цей варіант безглуздим", — йдеться у зверненні.

Правила отримання нових карт в Ощаді

За інформацією фінустанови, продовження терміну дії відбувається автоматично вже кілька років, починаючи з лютого 2022 року. Нині черговий дедлайн встановили до 30 червня 2026 року, однак частині клієнтів їх автоматично закрили. Йдеться про такі платіжні картки:

Термін дії добіг кінця протягом лютого 2022 — жовтня 2025 року та за якими у вересні — жовтні минулого року було виконано бодай одну операцію з використанням карти на касах, банкоматах або терміналах українських банків; Термін дії закінчився у лютому 2022 року — жовтні 2025 року, а на рахунку повністю відсутні кошти, не відбувалося фіноперацій за попередні пів року (всі умови дотримані одночасно).

Таким клієнтам рекомендували звернутися до банківських відділень для заміни карти. Правила обслуговування передбачають особисту присутність у відділеннях, єдиний вихід у вищеописаному випадку — перевипуск через довірену особу на основі наданої довіреності.

Деталі щодо втрати доступу до рахунків можна уточнити, зателефонувавши за номером контакт-центру банку: 0800210800.

Раніше ми повідомляли, що у січні Ощадбанк частково оновив тарифи на свої сервіси. Зокрема, зросла у вартості одна з послуг, що надають у касах відділень.

Ще писали, що українцям доступне оформлення надходження пенсій на картки через Ощадбанк. Оприлюднені правила оформлення та тарифи для поточного року.