Головна Фінанси Тарифи Ощадбанку — за що доведеться платити 150 грн

Тарифи Ощадбанку — за що доведеться платити 150 грн

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 06:01
Тарифи Ощадбанку — для клієнтів подорожчала одна з послуг у 2026 році
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У січні 2026 року державна фінустанова "Ощадбанк" оновила деякі тарифи на свої сервіси. Зокрема, для клієнтів подорожчала одна з послуг, яку можна отримати у касі відділення.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банківської установи.

Читайте також:

Яка послуга подорожчала для клієнтів Ощадбанку у 2026 році 

За даними фінустанови, у січні банк переглянув вартість обслуговування клієнтів у касах, яким необхідно отримати виписку за поточним рахунком. Відповідні квитанції недоступні у мобільному застосунку. Замовити таку послугу можна у будь-якому відділенні.

Згідно з новими правилами фінустанови, вартість надання виписки у відділеннях Ощадбанку щодо руху коштів на рахунку зросла на 50 грн. Якщо у попередні роки така послуга коштувала 100 грн, то тепер передбачена комісія у 150 грн. 

"Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету, внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток та Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, а саме: виписка у відділенні Ощадбанку — 150 грн", — повідомили у банку.

Коли необхідна виписка за рахунком

Виписка за рахунком дає змогу клієнтам контролювати стан рахунку, відстежуючи доходи та витрати. Вважається офіційним документом, що дає підтвердження руху коштів за рахунком.

Як правило, виписка за рахунком необхідна:

  • під час оформлення кредитів;
  • отримання різноманітних компенсацій;
  • в інших випадках, де необхідне підтвердження сум коштів на рахунку.

Окрім того, відповідна довідка за картковими, поточними, депозитними та кредитними рахунками за певний період може знадобитися для заповнення електронних декларацій.

Раніше ми писали, що Ощадбанк дав змогу оформити на свої картки 1 тис. грн за програмою "Зимова підтримка". У банку уточнили, чи можна цими коштами розрахуватись за мобільний зв'язок. 

Ще розповідали, скільки коштує поповнити мобільний рахунок у застосунку "Ощад 24". Передбачається стягнення фіксованої комісії. 

тарифи Ощадбанк гроші банки банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
