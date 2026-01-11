Пенсія в Ощадбанку — які тарифи діють для клієнтів у 2026 році

Людина тримає картку Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть оформити надходження пенсій на карткові рахунки через державний "Ощадбанк". Відомо, які діють правила замовлення такої карти та актуальні тарифи у 2026 році.

Така інформація міститься на порталі Ощадбанку.

Пенсійні виплати на картки Ощадбанку

АТ "Ощадбанк" перебуває в списку уповноважених банківських установ, через які можливе здійснення виплат пенсій та соцдопомоги.

За наявності бажання отримувати пенсійні виплати через Ощадбанк — потрібно виконати кілька кроків. Процедура оформлення наступна:

1) Передусім перевірити власний страховий стаж на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ), де потрібно:

зайти на сайт ПФУ;

авторизуватися/зареєструватися в особистому кабінеті через електронний підпис (ЕЦП) Ощаду;

перевірити інформацію щодо стажу.

2) Зібрати необхідний пакет документів для призначення пенсії. У нього мають входити:

заява встановленого зразка;

паспорт громадянина (оригінал та копії першої, другої та 11-ї сторінки);

ідентифікаційний код (оригінал та копія);

документи, що підтверджують трудовий стаж (це може бути трудова книжка, документи про освіту, довідка з військкомату, копії свідоцтв про народження дітей для жінок, зважаючи на конкретний вид виплат);

документи з підтвердженням наявності пільг;

два фото розміром 4х6;

довідка з банку із зазначеним номером пенсійного рахунку (для виплат на карту).

Громадяни мають звернутися до працівника Ощадбанку у будь-якому відділенні, який допоможе з правильністю оформлення документів на призначення пенсії. Після чого банк сам передасть їх до Пенсійного фонду від імені клієнта.

Тарифи та переваги карт Ощадбанку у 2026 році

За інформацією банку, для клієнтів доступні картки для виплат пенсій та соціальної допомоги. Завдяки їм громадяни отримують доступ до різних банківських сервісів. Щодо тарифів, то за ними не передбачене стягнення комісії за отримання готівки.

"Картки Ощадбанку, передбачені для отримання соціальної допомоги, пенсій чи інших цільових надходжень. Наприклад, "Картка для виплат" — це безкоштовне отримання готівки для пенсіонерів та отримувачів соцдопомоги, оформлення військової пенсії та безкоштовне обслуговування", — йдеться у повідомленні.

Також безплатне відкриття та обслуговування картки. Комісія на видачу готівки наступна:

у банкоматах Ощадбанку — безкоштовно;

у банкоматах інших банків до 10 тис. грн/міс. — безплатно, понад ліміт — 1% від суми +5 грн;

у банкоматах за межами країни — 1,5 % від суми + 35.00 грн.

Тарифи. Джерело: Ощадбанк

