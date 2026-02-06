Окончание срока действия карт Ощадбанка — кто остался без денег

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

Некоторые клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" должны были заменить старые платежные карты, которые попали под блокировку, обратившись в отделения банка. Однако некоторые столкнулись с проблемой невозможности оформления новой карты.

Такая ситуация описана в сообщении на портале "Минфин", где можно оставить отзыв о работе банков, информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Проблема с заменой старых карт Ощадбанка

На портале одна из гражданок, которая находится за границей, рассказала о проблеме невозможности замены старых карт Ощадбанка. В финучреждении не предусмотрена такая возможность в дистанционном режиме, тогда как прибыть в Украину нет возможности.

"Я нахожусь за границей (в Норвегии) из-за войны и являюсь работником государственного учреждения Украины. На мой счет в Ощадбанке была перечислена зарплата в сумме 12 568,44 грн, однако банк заблокировал доступ к средствам из-за окончания срока действия карты. В приложении отображается сообщение: "Мы доставим карту в отделение". Приехать физически в Украину я не могу. Оформление нотариальной доверенности в Норвегии стоит больше, чем сумма остатка на счете (около 5000-6000 крон), что делает этот вариант бессмысленным", — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Правила получения новых карт в Ощаде

По информации финучреждения, продление срока действия происходит автоматически уже несколько лет, начиная с февраля 2022 года. Сейчас очередной дедлайн установили до 30 июня 2026 года, однако части клиентов их автоматически закрыли. Речь идет о таких платежных картах:

Срок действия подошел к концу в течение февраля 2022-го — октября 2025 года и по которым в сентябре — октябре прошлого года была выполнена хотя бы одна операция с использованием карты на кассах, банкоматах или терминалах украинских банков; Срок действия закончился в феврале 2022 года — октябре 2025 года, а на счету полностью отсутствуют средства, не осуществлялись финоперации за предыдущие полгода (все условия соблюдены одновременно).

Таким клиентам рекомендовали обратиться в банковские отделения для замены карты. Правила обслуживания предусматривают личное присутствие в отделениях, единственный выход в вышеописанном случае — перевыпуск через доверенное лицо на основе предоставленной доверенности.

Детали по потере доступа к счетам можно уточнить, позвонив по номеру контакт-центра банка: 0800210800.

Ранее мы сообщали, что в январе Ощадбанк частично обновил тарифы на свои сервисы. В частности, выросла в стоимости одна из услуг, предоставляемых в кассах отделений.

Еще писали, что украинцам доступно оформление поступления пенсий на карты через Ощадбанк. Обнародованы правила оформления и тарифы для текущего года.